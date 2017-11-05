В Техасе более 20-ти человек убиты при нападении со стрельбой

В Техасе, во время богослужения в баптистской церкви при нападении убиты из огнестрельного оружия более 20-ти человек. Агенты ФБР рассказали журналистам, что нападал один человек. Инцидент произошёл в 50-ти километрах к югу от города Сан-Антонио.

От предыдущего подобного инцидента 2 октября в Лас Вегасе нынешнюю трагедию отделяют чуть более 30-ти дней. Тогда, в Лас-Вегасе, жертвами преступника, стрелявшего с верхних этажей гостиницы, стали 58 человек.