"Трансперенси" заинтересовалась доходами бывшей жены Сечина

«Трансперенси Интернешнл - Россия» обратится в Генпрокуратуру по материалам публикации Paradise Papers о бывшей супруге Игоря Сечина.



5 ноября были опубликованы результаты расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) по результатам утечки информации из офшорного регистратора Appleby, расположенного на Бермудских Островах. Материал о расследовании на русском языке опубликован «Новой газетой».

В 2016 году информация о сотнях клиентов Appleby оказалась доступна третьим лицам после «инцидента с цифровой безопасностью». Информация об утечке впервые появилась в конце октября в нескольких британских газетах. Представители Appleby заявили, что провели внутреннее расследование и не обнаружили в украденных данных ничего нелегального. Однако некоторые журналисты утверждали, что последствия публикации этих данных можно сравнить с результатами обнародования «Панамских архивов». Утечка включает 13,4 млн документов, включая информацию о сотнях компаний и физических лиц. Среди российских фигурантов — бывшая супруга главы компании «Роснефть» Игоря Сечина. Команда «Трансперенси Интернешнл - Россия» намерена обратиться в Генеральную прокуратуру России и Службу по борьбе с финансовыми преступлениями в крупных размерах Великобритании (SFO) с просьбой проверить законность происхождения денежных средств, которые, согласно публикации «Новой газеты», могли быть инвестированы в девелоперские проекты семьей Игоря Сечина.

По данным расследователей, Марина Сечина была соучредителем компании Gray Jackal Limited, которая в 2011 году собиралась инвестировать в девелоперские проекты в России. В документах Appleby нет данных о том, сколько вложила Марина Сечина. Согласно информации «Новой газеты», финансировать схему планировалось так: инвестфонд на Каймановых островах, связанный с трастами семьи австрийскго банкира и промышленника Юлиуса Майнла, должен был перевести первые 40 млн евро через Gray Jackal Limited в мальтийскую компанию Fulcrum Ltd. «В презентации Fulcrum в октябре 2011 года рассматривались инвестиции размером 40–80 млн евро», — пишет издание. Если верить антикоррупционной декларации, которую Игорь Сечин подавал в 2011 году как зампред Правительства РФ, Марина Сечина заработала в разы меньше — около девяти миллионов рублей. Главным остается вопрос о соответствии доходов, указанных в декларациях семьи Игоря Сечина, и их расходов при инвестировании десятков миллионов долларов через офшорные компании. Источник происхождения денег, заявленных Мариной Сечиной для инвестирования в девелоперские проекты, остается неясным, поскольку превышает доход семьи за три предыдущих года. В соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» с 1 января 2012 года публичные должностные лица и их супруги обязаны обязаны декларировать не только доходы, но и расходы по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Эта ситуация требует пристального рассмотрения со стороны правоохранительных органов Российской Федерации и Великобритании.

В расследовании также упоминаются сделки швейцарской компании Glencore International AG, одного из крупнейших в мире поставщиков редкоземельных элементов. Другие фигуранты — более 120 публичных политиков, включая герцогство Ланкастера, управляющее активами королевы Великобритании Елизаветы II, королеву Иордании Нур аль-Хусейн, 13 советников президента США Дональда Трампа, бывшего командующего штабом НАТО в Европе Уэсли Кларка, звёзд кино и шоу-бизнеса. «Богатые россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой — регистрацией частных самолетов», — пишет «Новая газета» и упоминает бизнесменов Романа Абрамовича, Алишера Усманова, депутатов Госдумы Владимира Блоцкого и Алексея Езубова, однокурсника Владимира Путина, адвоката Владимира Егорова и супругу вице-премьера Игоря Шувалова Ольгу.

Appleby — офшорная юридическая компания, предоставляющая услуги по управлению частными и корпоративными финансами, разрешению споров в различных сферах, а также регистрации компаний в офшорных юрисдикциях. Appleby основана 1898 году и считается крайне респектабельной компанией, её услуги стоят дорого. Россиян среди клиентов компании сравнительно немного.