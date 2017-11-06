Более 100 человек в Москве были оставлены на ночь в ОВД

Более 100 человек, задержанных накануне в центре Москвы, провели ночь на понедельник в различных ОВД российской столицы. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Еще 5 человек были оставлены на ночь в ОВД в Петербурге и один – в Ростове-на-Дону.

Всего 5 ноября в разных регионах России было задержано 448 человек, более 300 из них – в Москве. При этом каких-либо массовых акций протеста или столкновений с полицией ни в Москве, ни в других городах не было.

Как сообщило в понедельник главное управление МВД по Москве, задержания производились "в целях ​пресечения и предотвращения нарушений общественного порядка". Как утверждают в МВД, у задержанных "были обнаружены колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты", а также атрибутика запрещенной в России организации "Артподготовка".

В МВД утверждают, что с задержанными составлены административные протоколы. Между тем, по многим свидетельствам, по крайней мере часть задержанных допрашивали по уголовному делу по статье о "приготовлении к теракту и массовым беспорядкам", которое, по уточненным данным, было возбуждено 31 октября предположительно в связи с призывами оппозиционера Вячеслава Мальцева выходить 5 ноября на улицы российских городов и добиваться отставки Владимира Путина.

Сам Мальцев, который находится за границей и объявлен в России в розыск, 5 ноября поблагодарил всех, кто вышел на улицы, и заявил, что "революция началась". Неясно, однако, сколько задержанных действительно были сторонниками Мальцева. По сообщениям очевидцев и данным "Открытой России", полиция задерживала и случайных прохожих. Были задержаны также участники либертарианского "Форума Адама Смита", который проходит в Москве. Их также допросили по делу о "призывах к терроризму" и отпустили.