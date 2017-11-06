Полиция ищет мотив убийства 26 человек в церкви в Техасе

Полиции пока неизвестны мотивы 26-летнего Патрика Дэвина Келли, открывшего в воскресенье стрельбу во время богослужения в баптистской церкви в поселке Сазерленд-Спрингс, штат Техас. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, не менее 26 человек, ранены около 20. Погибшим было от 5 до 72 лет, среди убитых – 14-летняя дочь пастора.

Как сообщает New York Times, Келли раньше служил в нелетном составе Военно-воздушных сил США и несколько лет назад был приговорен к 12 месяцам тюрьмы за насилие по отношению к жене и малолетнему ребенку. Впоследствии он был отправлен в отставку за "ненадлежащее поведение".

Келли открыл стрельбу в церкви вскоре после начала воскресного богослужения, на которое собрались многие жители поселка – всего в нем живет около 400 человек. При выходе из церкви по нему открыл огонь один из местных жителей, вооруженный винтовкой. Келли был ранен, однако ему удалось покинуть место преступления на автомобиле. После короткой погони, организованной местными жителями, была обнаружена разбившаяся машина, в которой находилось тело нападавшего. Неизвестно, совершил ли он самоубийство или умер от ран, полученных во время перестрелки.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования.

По мнению Трампа, причина трагедии – "психические проблемы" стрелявшего. Оппоненты Трампа – сторонники ограничений на свободную продажу оружия в США, – однако, ставят техасскую трагедию в один ряд с предыдущими случаями массовых убийств в США, совершенных преступниками, вооруженными автоматическим оружием. Всего месяц назад, 2 октября, в Лас-Вегасе жертвами преступника, стрелявшего с верхних этажей гостиницы, стали 58 человек.