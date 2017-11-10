"Важно слушать музыку ровесников"

Передача из цикла "Современная музыка". Поколение 40-летних.
Дмитрий Курляндский (род. 1976 г.) :
«У меня музыка неудобная для исполнения. Для исполнителя это борьба с его инструментом, точнее опасность сломать инструмент в любой момент. Основатель этого направления немец Хельмут Лахенман (создатель «инструментальной конкретной музыки» – от редакции). Используя эти звуки, он тем не менее укладывает их в некую структуру, в которой угадывается традиция академической музыки т.е. сочинение с использованием нетрадиционного материала всё-таки существует в традиционной форме. А эти формы продиктованы историей звуковысотной музыки…Сегодня авторы намеренно создают большое количество фильтров, которые отсекают ненужную аудиторию, случайную аудиторию. Это возможность сформировать новую всеобщность, которая состоит из множества сообществ с разными интересами».
Антон Сафронов (род. 1972 г.) :
«Я долго не писал для человеческого голоса. Мне казалось, что им злоупотребляют, пишут вокальную музыку там, где вокал не требуется. После долгого перерыва я написал музыку на два стихотворения Маяковского для женского голоса и ансамбля солистов. Маяковский диктует ритм, но этот ритм идёт перпендикулярно тому ритму, который я создаю в своём стихотворении Маяковского. Интересен этот драматический перпендикуляр между ритмом стиха и ритмом музыки…В наше время границы культурного пространства не всегда совпадают с национальными границами. В этом смысле национальное, конечно, в музыке есть».
Сергей Невский (род. 1972 г.) :
«Уровень теоретического образования в Германии чуточку повыше. Я помню, когда приехал в Дрезден, провинциальный город, я обнаружил там удивительную по своему объёму музыкальную библиотеку. Первую партитуру Галины Уствольской я увидел именно в Дрездене. Но объём исследований менее важен, чем возможность послушать живьём музыку, которая только что написана твоими ровесниками, композиторами, которым 40-50 лет. И в этой ситуации лучше смотреть на то, что делают коллеги, чем искать отцовские фигуры и вписывать себя в не свои традиции».
Далее в передаче:
Контрабандисты самиздата (из архива «Поверх барьеров»).
Как западные слависты помогали свободной русской литературе в СССР.
«Красное сухое» с московским поэтом Андреем Родионовым.
где водка льется тихой речкой
в стакан и жертвы и убийцы
из сухаревской чебуречной
иной страны я вижу лица
иной страны чужие лица
сквозь опустевшие стаканы
пустые мертвые глазницы
средь шума пьяного и гама
как вкусен сок из чебурека
загробной сладостью пропахший
поэт серебряного века
из древней сухаревской башни
бутылка мертвая пустая
и башня древняя пустая
а сердце почему рыдает?
а просто так оно рыдает
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