В Омске дольщики вышли на пикет против банкротства застройщика

В Омске обманутые дольщики компании "Омскгражданпроект" в четвертый раз вышли на пикет. Четыре десятка человек протестовали против того, чтобы застройщика признавали банкротом, поскольку самостоятельно дольщики не смогут завершить дом. Об этом "Сибирь.Реалии" сообщил член инициативной группы Денис Ахрамов.

По его словам, готовность дома порядка 40%, поэтому необходимо, чтобы компания завершила и этот объект. Участники держали в руках плакаты: "Папа, мама, я – бездомная семья", "Губернатор! Где вы? Дольщики в беде!" и другие. Они подписали петицию, которую направят в адрес президента России Владимира Путина, федеральных и местных властей. Пикет прошел без происшествий.

В инициативной группе около 60 человек, в недостроенном доме – около 140 квартир. Протестные акции дольщики начали проводить летом 2017 года. Дом должны были сдать в эксплуатацию в 2015 году. Последняя дата сдачи, названная застройщиком, – второй квартал 2018 года. В середине лета 2017 года задолженность компании составляла 265 млн рублей.