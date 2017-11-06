ООН: 2017 год войдет в историю наблюдений как самый теплый

Нынешний год войдет в историю метеонаблюдений, как один из самых теплых, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в начале конференции ООН по климату в Бонне, Германия. С 6 по 17 ноября в Бонне встречаются представители почти 200 стран, чтобы попытаться поддержать Парижское соглашение по климату, несмотря на выход из него США.

Прошлый год был самым жарким, что объясняется таким погодным явлением как Эль-Ниньо, а 2015 и 2017 годы заняли второе место, говорится в предварительном годовом отчете агентства ООН, обнародованном 6 ноября. В нем говорилось, что количество углекислого газа в атмосфере продолжает расти в этом году, в то время как уровень моря повышается, а охват льдом Антарктиды приближается к рекордно низкому уровню.

В докладе говорится, что глобальная средняя температура с января по сентябрь этого года была примерно на полградуса по Цельсия теплее, чем в среднем с 1981-2010 год.

"Мы стали свидетелями чрезвычайных погодных условий в 2017 году", - говорится в заявлении Генерального секретаря ВМО Петтери Тааласа. Он указал на ураганы в Атлантике и Карибском бассейне, температуры превышающие 50 градусов по Цельсию в Пакистане, Иране и Омане, муссонные наводнения в Азии и засуху в Восточной Африке, как примеры изменения климата.