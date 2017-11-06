Путин решил передать Росгвардии охрану глав регионов

Президент Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы законопроект, согласно которому обеспечивать безопасность высших должностных субъектов России будет Росгвардия. Путин предложил внести поправки в действующий федеральный закон "О войсках национальной гвардии РФ".

Согласно предложенным изменениям, обеспечивать безопасность глав регионов и "иных лиц" войска Росгвардии будут на договорной основе. Тарифы на услуги определит правительство. В документе говорится, что правительство поддерживает инициативу президента. Утверждается, что дополнительные инвестиции из федерального бюджета на реализацию закона не потребуются.

В 2014 году с инициативой организовать охрану губернаторов на договорной основе выступило министерство внутренних дел России. Однако документ не был вынесен на рассмотрение Госдумы. По действующему законодательству, Федеральная служба охраны не занимается охраной глав регионов. Президент может выделить охрану отдельным должностным лицам своим указом.

