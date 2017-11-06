СМИ: Порошенко мог минимизировать налоги через офшоры

Целью создания офшора для бизнеса президента Петра Порошенко Roshen могла быть минимизация налогов, а не передача компании в так называемый "слепой траст". Об этом говорится в расследовании, основанном на материалах так называемого "Райского досье".

Журналисты отмечают, что сразу после избрания Порошенко президентом Украины его юристы обращались к юридической компании Appleby за помощью создания офшорной компании. Однако в Appleby отказали представителям украинского президента. После этого юристы Порошенко обратились за помощью создания офшора к панамской компании Mossack Fonseca. Она помогла с организацией офшора Prime Asset Partners Limited на Британских Виргинских островах. Однако, как отмечается в расследовании, в декларации за 2014 год Порошенко не указал, что является владельцем зарубежной компании.

Позднее сам президент Украины заявил, что отошел от дел Roshen и поручил ведение бизнеса юридическим и консалтинговым компаниям. Юристы Порошенко настаивают, что все налоги компания Roshen платила на Украине. Представитель президента в Верховной Раде назвал обвинения журналистов домыслами.

5 ноября Международный консорциум журналистских расследований обнародовал новый массив документов, получивший название "Райское досье" или "Досье райских островов" (Paradise Papers). Репортеры изучили почти 13,5 миллионов секретных документов и вскрыли новые схемы уклонения от уплаты налогов высокопоставленных политиков и бизнесменов.