Суд в Бельгии 17 ноября рассмотрит вопрос об экстрадиции Пучдемона

Отстранённые от власти в Каталонии чиновники предстанут перед судом в Бельгии 17 ноября. Суд рассмотрит возможность применения европейского ордера на арест к Карлесу Пучдемону и четверым его соратникам, заявила в понедельник бельгийский прокурор.

Если будет принято решение о выполнении европейского ордера на арест, то обсуждение вопроса о процедуре экстрадиции может занять несколько недель. По словам прокурора Пучдемон и его соратники не ограничены в общении с прессой, не ограничена и их политическая деятельность. Главные правовые ограничения – запрет на выезд из Бельгии, информирование властей о своём местонаждождении, и явка в правоохранительные органы по первому запросу, пояснила прокурор.