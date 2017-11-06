Российско-американская комиссия по военнопленным соберётся в Москве

Представители США прибыли в Москву для участия в заседании российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны России.

На двадцать первом заседании комиссии будут обсуждены вопросы, связанные с судьбами военнопленных и пропавших без вести в ходе Второй мировой войны, войны на Корейском полуострове (1950-1953), во Вьетнаме, в период "холодной войны", в локальных конфликтах и во время войны в Афганистане (1979-1989).

В составе американской делегации США директор Агентства Минобороны США по учету военнопленных и пропавших без вести Келли Маккиг, представители Национального архива США. Российскую делегацию возглавляет председатель Межведомственной комиссии по

военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Герой Советского Союза, генерал-полковник запаса Валерий Востротин.

Предыдущее заседание комиссии прошло в Вашингтоне в мае 2016 года.

