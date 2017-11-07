С революционным приветом

В социальных сетях сегодня, что вполне естественно, столетие октябрьского переворота aka Великая Октябрьская Социалистическая Революция.

Сергей Марков:

Сегодня 100 лет большевистского переворота который стал кульминацией Великой Российской революции 1917 года которая во многом изменила мир и радикально изменила нашу страну. С днем революции всех кто верит в идеалы социализма и в то что революции эта часть развития человечества!

Виталий Третьяков:

Великая Октябрьская революция - одно из величайших событий как отечественной, так и мировой истории. Со 100-летним юбилеем её приверженцев! Её противники, смиритесь! Такие грандиозные события случайно не происходят. Лучше постарайтесь понять, почему и зачем это событие произошло.

Илья Крамник:

Ну что. Всех со столетним юбилеем Великой Октябрьской Социалистической Революции.

Социалистические и гуманистические идеи, объединяющие людей всего мира, безальтернативны и единственно возможны для человечества, если оно в принципе намеревается сохраниться как вид и завоевать космос.

Вадим Эрлихман:

Вот и наступило столетие известного события - как к нему ни относись, главного в истории ХХ века. Поздравляю всех, кто считает эту дату праздником. А тех, кто не считает, поздравляю с тем, что за истекшее столетие такие события у нас не повторялись - ведь революция 90-х отбросила страну не в первобытность, а хотя бы в дикий капитализм. Вспомнил по случаю стишок, сочиненный еще в студенчестве к 70-летию знаменательной даты:

Спасибо вам, товарищ Ленин,

От всех грядущих поколений

За то, что за народ болея,

Не встали вы из Мавзолея.

Лишь потому еще живем

И на поминках ваших пьем!

Марьяна Наумова:

В эти дни сто лет назад случилась Великая октябрьская социалистическая революция. Простые русские люди своими руками делали историю. И делали они ее с именем Ленина.

Поэтому Ильич – это не только тело в мавзолее.

Ильич – это справедливость. Ильич – это напоминание всем нам, что у нас, у русских, были дела поважнее, намного поважнее, чем очередь за айфоном, кредитная тачка, Матильда, Дом-2 на выборах и сказки Навального.

Для тех кто украл у нас эти важные дела, для их дочек, сынков, мамашек, папашек, для их телочек, для охраны, для слуг и для прочих козлов – Ленин – это личный, персональный враг.Ведь все их яхты, самолеты, прислуга, банки, оффшоры и миллиарды – все однажды может превратиться в тыкву, а огромные дворцы на Рублевке станут пионерскими лагерями. Как уже однажды произошло тогда, в ноябре, сто лет назад.

То, что случилось с нами после 1917 года – это лучшее, что было у нас за всю нашу историю… Парень из Москвы, или маленького села на Донбассе, из Кишинева или из Ташкента смотрел правильные фильмы, учился, рос и был уверен – все, что происходит вокруг – в сибирской тайге, в горах Кавказа, на Кубе, в Корее, в Африке, в Америке, все эти кометы и галактики,высокие горы, трещины в океане, корабли и Бураны полярные станции танки и огромные ядерные ракеты– все это касается лично его,и без его участия никогда и никак не обойдется. И учится и работает он сегодня для себя и для миллионов таких же ребят, как он, которые стоят рядом и обязательно… Обязательно на пыльных тропинках далеких планет останутся именно его следы. Или следы его соседа по парте. Так было. И так обязательно будет.

Именно это и есть Ленин.

Спасибо тебе, Ильич! И прости нас.

Владислав Иноземцев:

Когда-то мы думали, что в этот день будем радоваться всемирной победе коммунизма... А сейчас радуемся тому, что нефть приближается к $65/бар. Но несмотря ни на что, всех моих друзей, придерживающихся левых взглядов, я с удовольствием поздравляю со 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции! Как и любой масштабный исторический поворот, событие это и геройское, и трагическое. Но не помнить о нём нельзя...

Александр Коммари:

Вне всяких политических предпочтений (а уж при учете их - так само собой) Революция 1917 года кардинально изменила наш мир и без нее он бы не был таким, каков он есть.

Когда говорят, что любая Революция есть Катастрофа, то это ложь. Революция - это выход из Катастрофы, в которую Старый Порядок привел. При этом Катастрофа может быть как и такая, которая происходила на Земле сто лет назад - когда десятки миллионов людей были убиты и искалечены неизвестно за что (марксисты, впрочем, хорошо знают - за что), так она может быть и безвыходным тупиком, в которую мир попал.

Так что Революция - это прежде всего Выход.

Выход отнюдь не безболезненный, как и люди, которые совершают Революцию - это не ангелы и не мальчики-певчие из воскресного церковного хора, а точно такие же люди, как мы, со всеми их достоинствами и недостатками.

В 1917 году человечество получило толчок для развития вперед в моей стране - России. И пусть национальная принадлежность совершенно не заслуга человека, а лишь случайно выпавший факт его биографии, мне все равно очень приятно, что здесь, в России, на 74 года буржуям сказали: Хватит!

То, что 100-летие нашей Революции мы празднуем в условиях Реставрации, а то и торжества самой дикой Реакции, а на Украине так и вообще нацизма, не есть повод не считать сегодняшний день праздником.

Но долго

это не останется —

настанут

времена иные.

1917 год показал всем, что народ - это не покорные терпилы, управляемые завравшимися и жадными элитками.

Все еще впереди.

Молодежь, новые поколения, сделают лучше нас, и даже не потому, что они умнее нас, а потому, что у них будет опыт русских коммунистов, которые впервые и первые стали строить новый и лучший мир.

Алексей Лапшин:

За окном вроде бы самый обычный осенний день, граждане бредут по своим делам в капиталистическом государстве. Столько надежд, столько жертв, столько невероятных усилий и вот теперь словно и не было ничего. А ведь когда-то люди представляли себе столетие Октября совсем по иному. С красным флагом на Марсе. Не получилось. Отвратительна злобная радость по поводу провала проекта справедливого общества. Можно, конечно, бросать в адрес коммунистов массу обвинений, но чего злорадствовать? Довольны, что человек низок и исправить его невозможно? В коммунистической идеологии есть постулаты с которыми я фундаментально не согласен, но она однозначно благороднее и глубже нехитрых идей общества золотого тельца.

Говорят, что не получилось широкой дискуссии, посвящённой столетию. А что собственно дискуссировать, очередную болтовню всероссийскую устраивать? Позиции, лагеря давно уже определены. Все неоднократно высказались. И всё же повторю ещё раз. Великая Октябрьская революция, как бы кто к ней не относился, главное мировое событие 20 века и центральное событие всей русской истории. Попытки представить её переворотом , организованным кучкой большевистских заговорщиков, интеллектуально абсолютно ничтожны. Октябрь был предопределён всем ходом русской истории от Ивана Болотникова, Степана Разина и протопопа Аввакума, народной болью и исканиями интеллигенции. Большевики многое упрощали, но помимо их концепций в революции переплелось очень многое. Октябрьская революция и была главным вкладом России в человеческую историю. "Октябрь" - это стремление к правде, к новой земле, к новому небу. И это стремление до сих пор живо. Несмотря ни на что, 7 ноября 2017 года - совсем не обычный день.

Однако упомянутые "попытки" встречаются постоянно.

Алексей Табалов:

7 ноября - день национальной трагедии для России

Николай Кононов:

7 ноября — день, когда начавший пробуждаться от архаичного сна жандарм Европы перекинулся в инноватора-стартапера, быстро заколотил все окна и двери офиса и, тщась не прогореть, устраивал тюремные эксперименты (куда там стенфордскому), мор, резню, за чем с великим интересом следил мир.

Кирилл Гончаров:

Что собираются праздновать коммунисты? Государственный переворот и узурпацию власти, начало гражданской войны, в которой погибли миллионы человек?

Все крупные социал-демократы почти сразу же после прихода к власти большевиков (а многие и до) отмежевались от последних, но было уже поздно. Принцип, которому следовал Ульянов, "цель оправдывает средства" мог быть близок только преступникам, защищавшим собственное положение, но не государственным деятелям, ставившим во главу угла интересы страны и ее международную репутацию. Члены временного правительства были слишком искренни в своих намерениях, поистине демократичны и преданы России, ее народу, именно поэтому они не цеплялись за власть. Их мечта об Учредительном собрании так и останется нереализованным проектом: большевики, проигравшие выборы, разгонят и его.

Спустя 100 лет мы будем слышать словосочетание "празднование революции" от "образованных" девушек, профессоров и "экспертов", потомков своих репрессированных и уничтоженных родственников.

Алексей Шабуров:

В связи со столетием так называемой Октябрьской революции пора бы честно сказать себе, что оная революция дала старт массовому (само)уничтожению населения России, продолжавшемуся более 20 лет. Уничтожение это принимало разные формы: гражданская война, коллективизация, раскулачивание, политические репрессии и прочее.

Собственно, что больше всего поражает, когда начинаешь думать о революции - это та невероятная жестокость, с которой одни граждане страны уничтожали других. Эта жестокость характерна для всех: от лидеров большевиков, без тени сомнения отдававших приказы о массовых убийствах, до сибирских крестьян, которые во время продразверстки распарывали животы комиссарам и засыпали туда зерно.

Зная всё это, невозможно говорить о том, что у революции был какой-то высший смысл и что надо видеть в ней и позитивные стороны.

Нет, не может быть никакого оправдания у политики, направленной на уничтожение населения своей страны. Вот что хотелось бы слышать в эти дни. Но мы слышим что угодно, только не это.

То, что произошло в России в 1917 году - это худшее, что может произойти со страной в принципе.

Геннадий Гудков:

Повинны ли большевики в классовом терроре, репрессиях, Голодоморе, ГУЛАГе и значительной части ничем не объяснимых чудовищных жертв 2-й Мировой?! Однозначно да, и никакие объяснения типа «враждебного окружения», и «отодвигания границ» для защиты страны не могут быть приняты в качестве оправдания самого масштабного в истории державы ГЕНОЦИДА русского и других народов России, длившегося, по меньшей мере, несколького десятилетий подряд. Ни покаяния в свершении преступлений против человечности, ни глубокой десталинизации страны до сих пор не произошло, и одно это ставит крест на цивилизованном будущем России: с таким историческим багажом мы свободного и цивилизованного государства не построим.

Митя Алешковский:

Вот что волнует меня сегодня, в день столетия революции, больше всего, так это отсутствие памяти.

Попробуйте представить себе такую картину. О да, я знаю, что с этим «попробуйте представить» всегда большая проблема, потому что у каждого свой личный опыт. Поэтому я постараюсь описать максимально просто и так, чтобы понял каждый. Так вот.

Вашу мать изнасиловали и убили. Отца повесили. Братьев и сестер сожгли заживо. Вас сделали бесправным рабом. Сделали это несколько человек. Один, к примеру, — выдающийся военный, другой — прекрасный инженер, третий — крестьянин. И вот, на суде вы рассчитываете на возмездие, на справедливость, а судья и присяжные вам говорят: «Ну да, слушайте, действительно, эти трое изнасиловали вашу мать и разодрали ее потом по кусочкам, привязав за ноги к нескольким машинам, но, понимаете, один из них выдающийся командир! А другой — построил для нас завод и работает на нем! А третий вообще выдает по 10 тонн зерна с гектара вечной мерзлоты!» И… основываясь на этих заслугах, оправдывают грабителей и убийц.

Не спорьте со мной, забудьте на минуту о ваших убеждениях или предубеждениях, не спорьте. Просто ответьте себе, вот в собственной душе, вспомните своих родителей, братьев, сестер, близких, подумайте — если бы вы попали в такую ситуацию, вы бы простили убийцам ваших близких что-либо из перечисленного за их заслуги? Да или нет? Простили или не простили?

Хотелось бы мне посмотреть на человека, который ответит: ДА.

Большинство из нас скажет — тот, кто простит убийц собственных родных за какие-то неведомые заслуги перед обществом — предатель и подлец.

Так почему же вы готовы прощать советскую власть за то, что она сделала с нашей страной? Только потому, что мы родились при СССР? Да, очень сложно осознать, что страна, в которой ты родился — империя зла, но пока мы все, как общество, как нация, не осознаем этого простого факта — мы не сможем идти вперед.

Главное преступление советской власти — сама советская власть. Не какие-то ее следствия, части или отдельные действия. Сама по себе власть советов — это бесчеловечное преступление. Знаете, если воровская банда начинает строить храмы и помогать детским домам, она не перестает быть воровской бандой, и ни один построенный храм не искупает тех грехов, которые эта банда совершила.

Все, вообще все, что породила советская власть — это результаты преступной деятельности. Что бы то ни было. Пусть это будет полет в космос, пусть это будет освоение целины, пусть это будет что угодно, даже победа в Войне. Все это — результат действия преступников по предварительному сговору против собственного народа, против ваших матерей, отцов, дедов и бабок. Против вас лично. Все, что делала советская власть, она делала не ДЛЯ народа, а против него и для себя.

Но почему, спросите вы, лично я должен нести за это ответственность? Ведь я никого не убивал и не участвовал в беззаконии? А ответ очень простой. Все, что сделала советская власть — преступно, и пока мы не осознаем этот факт, это будет означать, что мы соучаствуем в преступлении. Пока мы будем оправдывать антинародные действия власти советов какими угодно оправданиями, мы будем соучаствовать в этих антинародных действиях. Напомню — вашу мать убили, отца повесили, а братьев сожгли заживо. Если вы будете молчать об этом — вы соучаствуете в их убийстве. Мы должны назвать убийц — убийцами, должны назвать злодеев — злодеями. Должны разделить мир на черное и белое.

Олег Козырев:

Террористический игиловский интернационал, уже несколько лет истязающий Восток (да и Запад), помог лучше осознать, что случилось в России в 1917 году.

Например, может ли кто-то сказать, что ИГИЛ это иракцы, захватившие соседние страны? Или что это сирийцы, захватившие соседние страны? Нет. Это какое-то странное интернациональное образование, на пике своего роста, подмявшее под себя значительные территории разных государств. Кстати, не только на Востоке, но и в Африке.

Так же было и в России. Латышские полки, подданные всех возможных государств, пропитанные левой идеологией немцев, революционной идеологией французов, ну и собственно российскими конечно сочинениями – коммунистический интернационал захватил одну из стран – Россию. И со временем, окрепнув, начал захватывать страны новые. Эта трагедия могла раньше случиться в Германии. Могла во Франции. Могла в США. Но случилась у нас.

До сих пор не понимаю, почему Россия согласилась быть правопреемницей СССР. Впрочем, тогда не было еще игиловских псевдогосударств перед глазами.

Действительно, в мировом сознании власть советов это такая империя русских. Но что это за империя русских если русские там были вполне себе бесправны. И, кстати, все народы этой советской империи были бесправны.

Пришедшие к власти советы были да, интернационалистами, выжигавшими все национальное из всех республик. Разве что русский язык не стали выжигать – надо же было на каком-то языке отдавать приказы. Но все остальное национальное, религиозное и во многом культурное, что было присуще народам, уничтожалось, стиралось, подавлялось.

Немного неправильно, что в государствах бывшего СССР до сих пор есть обида на русских, их «оккупировавших». Их оккупировали не русские, а большевики. Дело не в том, что Сталин, например, был грузином, дело в том, что он принадлежал к интернациональному левому игилу того времени. Этот интернационал вкладывал все силы в то, чтобы создавать новые очаги своей идеологии в других странах. И совсем почти не заботился о благе народа.

Посмотрите, как этот интернационал воспроизводил себя по всему миру. Везде одинаково. Будь то в Кампучии, будь то на Кубе, будь то в Китае или Северной Корее. Этот интернационал конечно не был абсолютно единым. Ну так и у игиловских террористов бывают дрязги между полевыми командирами.

Зачем об этом говорить? Важно ли это сегодня? Да. Важно.

Во-первых, чтобы точно видеть виновных в том, что случилось со страной. Во-вторых, чтобы точно не допустить подобного в дальнейшем.

Андрей Гаврилов:

Реальность России - никакая не революция, которая в корне провалилась так и не начавшись. Не на "стогнах" происходят революции, а в умах и сердцах. В России всё намного печальнее и безысходнее, чем могла бы быть самая драматическая реальность после кровавого, но благородного в своей основе акта революции. Этим словом был подменен смысл и суть событий столетней давности. Банальное завоевание власти лютыми дикарями, быстро построившими свою "пирамиду". Которую теперь вежливо называют "системой" и "вертикалью". На деле дикарям брошена кость со стола "праздника бандитов", кость идеологии и сказки о том, что дикари, якобы, "тоже люди" и у них "свой путь". Власть в России сто лет в руках отпетых гангстеров, передающих из рук в руки кровавую эстафету, модернизируя, согласуясь с возможностями каждого нового периода времени, технологию управления массами дикарей. Гангстер уходит только тогда, когда кончается "интерес". То есть, когда брать больше нечего. И в России они выпьют кровь до конца.

Роман Попков:

Столетию октябрьской революции (ну или октябрьского переворота) официальный путинский Кремль старается уделить минимум внимания. Оно и понятно - этатистская, реакционная и царистская сущность нынешней власти не позволяет отмечать годовщины каких-либо революций.

Но уже через полтора месяца будет столетие органов ВЧК - и уж тут отмечалово (пусть и кулуарное) будет на совесть и с душой. То есть столетие октябрьской революции игнорируем, но отмечаем столетие институтов, ею порожденных - вот этому ни царизм, ни реакционность не мешают. Власть каких-то парадоксальных, удивительных мутантов. Они там, в своем Кремле, словно радиацией покорежены.

Андрей Разумовский:

7/11

"У меня с большевиками основное разногласие по аграрному вопросу: они хотят меня в эту землю закопать, а я не хочу чтобы они по ней ходили."

Генерального штаба генерал-майор

Михаил Гордеевич Дроздовский

#счета_не_оплачены

Борис Цейтлин:

Спроси сейчас у любого россиянина моложе 30-ти: "Что произошло 100 лет назад?" Думаю, процентов 5 от силы ответят. Да и среди тех, кто старше 30 - вряд ли большинство смогут дать внятный ответ. И этот факт мне представляется главным итогом всего этого столетнего социального эксперимента. Если необразованный крестьянин, по большей части, не мог толком ничего сказать о политике, т.е. умении обустроить общественную жизнь, то "просвещенный" (пост)советский человек ничего о ней сказать и не хочет. Не то что сказать - думать о ней ему противно. Потому что политическое прошлое его состоит сплошь из травм, а настоящее из фрустраций. И потому что само это деполитизированное состояние для него - есть "зона комфорта".

Если говорить о моем частном мнении о 7 ноября - я бы сказал, что это был захват власти, которой уже не было. Мало ее было уже при Николае, который ни сам править не умел и не хотел, ни другим никому не позволял. Не было ее и у Временного Правительства - разве что в радиусе 5-20 метров вокруг Керенского, в зависимости от акустики. Не было ее и у патриотических сил - достаточно вспомнить, какие нелепые случайности поломали планы Корнилова и тех, кто его поддерживал. Да, была власть у Советов, но ее эфемерность обнаружилась, когда она отступила перед харизматическим вождизмом.

И безразличие, спровоцированное аффектом этого состояния безвластия, жажда хоть какого-то (в наших условиях: читай, милитаристского) порядка - это то "наследие", от которого мы до сих пор не избавимся. Даже на уровне риторики, это очень хорошо видно на примере отношения к Майдану. После миллионов жертв, бесправия, бандитско-ментовского беспредела и т.д. и т.п. - до сих пор большинство презрительно смотрят на попытки украинцев обустроить общественную жизнь и достойный политический порядок. Пускай попытки мучительные и порой бесплодные (не в последнюю очередь из-за агрессии Москвы и того самого наследия) - но они куда лучше нас понимают, каким бывает "хоть какой-то порядок".

Аркадий Бабченко:

Уникальная, конечно, ситуация. На столетие революции мы можем в прямом эфире собственными глазами наблюдать, как это было тогда, сто лет назад.

Расстрелы по подвалам, пытки, пьяные кровавые гопники, разграбления магазинов, захват поместий, комендантский час, голод, убийства, ВЧК, война, остекленевшие глаза, власть вооруженного люмпена, эмиграция, философские пароходы, оставление Крыма, Перекоп, "Котлован", "Чевенгур"...

Да вот так оно все и было.

С юбилеем.

Дмитрий Гудков:

Парад 7 ноября на Красной площади принимает кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих. Он же - сенатор от Москвы, выбранный в связке с Собяниным. Это примерно все, что нужно знать о нынешнем юбилее революции.

Потому что по дате он, конечно, юбилей, а по факту - ни разу. Революции не бывают по расписанию, их не назначают загодя: они случаются, когда все государственные институты парализованы чуть больше, чем полностью.

В этом смысле у нас юбилей близок: что 100 лет назад, что сейчас Дума выродилась в ненужный аппендикс при царе, народного представительства в каком бы то ни было виде нет, идет война (пусть не мировая, но нам хватает). Добавьте сюда холодную гражданскую и двор, озабоченный похищением биоматериалов - ну, или последними пророчествами Распутина, какая, в сущности, разница.

Маяковский - классика жанра - писал, что "в терновом венце революций грядет шестнадцатый год". Малость ошибся. Ошиблись и власти, когда испугались 051117. Не его им надо бояться, а самих себя, создавших прекрасную революционную ситуацию.

Хотят ли они ее? Хотим ли ее мы? Нет, но эти рельсы уложены по кругу. С революционным приветом из укладывали, с большим революционным приветом.

Пока Париж строит экокварталы и переводит транспорт на электричество, у нас за Москву отвечает ветеран ЦК. Пока Маск ... (ну, вы знаете), у нас Поклонская бороздит Большой театр. И так далее. Так какой нам выход оставлен?

Сергей Талк:

Больше всего боюсь, а вдруг как в ночь на 7 ноября Владимир Ильич очнётся, выйдет из Мавзолея, заложит большие пальцы под мышки жилетки, прищурится и скажет:

- Кремль очистить, временное пгавительство агестовать, а питерских гопников расстрелять как антисоциальный элемент. Вот так-то, батенька!

Большую аудиторию собрали два исторических телесериала, вышедших на федеральных телеканалах: "Демоны революции" (с Евгением Мироновым в роли Ленина и Фёдором Бондарчуком в роли Александра Парвуса) и "Троцкий" (заглавного героя сыграл Константин Хабенский).

Денис Драгунский:

ЛЕНИН С ПЛОХО НАКЛЕЕННЫМИ УСИКАМИ

и неаккуратно покрашенной бороденкой... весь с рожи хитренький такой... вот, собственно, и весь наш, извините за выражение, сериал.

грустно.

а может, наоборот, так нам и надо? со всей нашей гордостью за славные страницы великой истории?

Марина Королёва:

Ряженые Троцкие, Ленины, Крупские, считают деньги, кривляются, неубедительно обмениваются скверно и наспех написанными текстами...

Не знаю, как вас, а меня ощутимо подташнивает.

Полная лажа, по всем направлениям. Не выходит у них каменный цветок, ни за какие деньги не выходит.

Всеволод Емелин:

Из синхронного просмотра "Демона революции" и "Троцкого" выяснил,что если интернационалист Ленин и космополит Троцкий брали деньги на революцию у германско-эстонского агента Парвуса, то патриот Сталин брал их из карет родного российского казначейства.

Юлий Рыбаков:

Задолго до перестройки я мечтал о том, что наступят времена, когда народ услышит и узнает правду о большевизме. О том, как их измена вырвала из наших рук победу в первой мировой войне, о том, как Ленин, Парвус и Троцкий, отпихивая друг друга локтями, получали немецкие деньги на подрывную работу внутри России…

Сменился государственный строй, мы стали жить в другой России, но без малого 30 лет, новый политический (демократический?) режим стыдливо обходил эту тему стороной.

И, вдруг – чудо. К столетию октябрьского переворота, заговор молчания прорвался залпом художественных и документальных фильмов, где эти «герои» предстали перед телезрителями во всей их мерзости.

Но, почему мне это не по душе? Вроде – радоваться надо, историческая правда, наконец, становится всеобщим знанием.

Так, да не так!

Этой «правде» придан гнилостный душок, виновниками разразившейся катастрофы оказываются не безнадежно устаревший царский режим и не архаичное, патерналистское общество, а «либералы, жиды и чужеземные банкиры»…

Именно такой вывод усердно подсказывается зрителю в каждом из этих наскоро сляпанных теле-поделок. И он не нов. Наш нынешний, неспособный к реформам режим чувствует опасность и ( вот ирония судьбы) вынужден раскрывать грязные, кровавые тайны большевизма, для того чтобы общество, не дай бог, не задумалось о новой революции. Но, пользуется он теми же приемами, что и царский режим, который, в борьбе с реформаторами использовал бытовой антисемитизм, извечный страх и неприязнь простого народа к «иностранщине». Как известно, царизму это не помогло…

Ксения Ларина:

Очень нравится «Троцкий». Это кино. Это взгляд. свободный от идеологии и стереотипов.

Хабенский блестящий. И молодой Сталин - такой узнаваемый будущий монстр. У Хотиненко в «Демонах революции» как ни крути - все равно получается житие)

а здесь, у Котта, - живая плотская вонючая жизнь насекомых, возомнивших себя богами.

Это только по двум сериям.

Егор Холмогоров:

К сожалению соцзаказ на фильм в котором будет раскрыто шпионское происхождение революции, был выполнен примерно так же, как фильмом «Викинг» выполнен соцзаказ на прославление князя Владимира.

Нам был предъявлен фильм восхваляющий Ленина с такой безудержностью, которая не имеет равных не то что в постсоветском - в советском кино. В сравнении с «Демоном Революции», «Ленин в Октябре» - белогвардейская пропаганда.

Ленин великий, мудрый, прозорливый, видит далеко вперед и всех насквозь. Мало того, он патриот России, обещает немцам сепаратный мир и отказ от ненужного Константинополя в обмен на полный вывод немецких войск с территории России (у несведущего зрителя может создаться впечатление что немцы стоят едва не под Москвой, а о том, что русские войска в это время занимают часть территории Австро-Венгрии и Турции никто и не догадается)...

Что бы уж совсем никто не сомневался - Ильич подбегает к германскому агенту и кричит: «Вы хотите гибели России, а я хочу ее процветания».

Короче Ленин подается в устряловском ключе, что запоздало лет на 15.

Перед нами разнузданный панегирик Ленину. А недостатки вождя - политический цинизм, повадки мафиозного дона, - лишь продолжение его достоинств как сильного политика.

Еще видно что Миронов реально вложился в своего Ленина, передав ему обаяние своих харизматично-комических персонажей и долив глубины князя Мышкина и Достоевского.

В итоге получился один из самых энергичных фильмов киноленинианы. На что Зюганов жалуется - загадка.

Юрий Богомолов:

С "Троцким" тоже все более или менее понятно. После двух серий понятно. Если Ленин -- марксист, то Троцкий -- фрейдист. Революция для него -- форма конвертации его избыточной похоти. А Сталин -- его незаконорожденное дитя. Такой Смердяков, который и прикончит своего грешного папу не топором, так ледорубом.

Это ведь не киноискусство. Это такое мифотворчество. Как, впрочем, и довоенная кинолениниана и весь советский историко-революционный формат.

Стас Кувалдин:

Вообще, если судить по моей ленте, то в столетие революции обсуждаются, прежде всего, сериалы про Троцкого и Парвуса с Хабенским и Бондарчуком.

То есть с одной стороны может казаться, что сбылась самая страшная для революционеров антиутопия про сытенькую жизнь и отупление масс разными дешевыми развлечениями.

Но на самом деле это даже о другом. Поскольку, конечно, моя френдлента - это не температура по больнице. И в ней обсуждают сериал про Троцкого, скорее, потому что сейчас это оказывается единственная имеющая какое-то отношение к окружающему форма разговора о Троцком.

Ну, то есть если бы на улице стояли баррикады - разговор в связи с Троцким велся бы совсем другой. Или бы, наоборот, победили бы какие-нибудь лютые попы - да хоть бы просто последовательные антикоммунисты - тоже.

А сейчас под нынешними совиными крылами- сериал в ящике - один из немногих актуализирующих поводов.

Но вот и другой актуализирующий повод - конфликт Кадырова с Зюгановым. Первый, как известно, потребовал похоронить Ленина, второй разнервничался, а первый - потребовал извинений.

Аркадий Дубнов:

Волнует важный вопрос: когда "злой чечен" публично упрекает в старческом слабоумии "старого большевика" Зю, это конфликт политический, культурный или межнациональный?

А вдруг психиатрический...

Глеб Черкасов:

Нормальный такой у Зюганова и Кадырова рэп-батл - по всем канонам и законам жанра.

А потом еще и всем миром их мирить будут. Если верить в теорию заговора.

Если же не верить в нее до конца, то Зюганов, если упрется и не будет извиняться, сделал для избирательной кампании кандидата от КПРФ очень много. Фактически за два дня.

Ярослав Белоусов:

Поединок намечается интересный. Надеюсь, обе стороны взаимно аннигилуются.

Карина Орлова:

Вряд ли мне призовой айфон достанется, но в стихотворчестве поучаствую.

Зюганов, извинись, проклятый,

За то что ляпнул «болтовня»,

Когда великий сын Ахматов

Сказал, что Ленину «пора».

Быть может, в том есть смысл тайный,

Что Пехотинец из Чечни,

Не зная как сказать, мечтает

До русских братьев донести:

Не место дедушке Володе

В стенах Кремлевских всех дворцов,

Когда напротив за айфоном

Толпа стоит из Грозного бойцов.

Николай Травкин:

-А этот то, со старческим слабоумием, ещё не звонил, что я его не так понял?, - спросил Рамзан Ахватович джигита, ждущего его с кувшином с водой в одной руке и полотенцем в другой.

-Нет, дорогой, не звонил. Рано, наверное, будить не решился, а потом он же, шайтан, хороводы сегодня будет по Москве водить, дурить людям голову. Может позвонить туда братьям, пусть подойдут поближе, в глаза посмотрят, напомнят?

-Нет, брат, не надо, мы же старость уважаем. Подождём до вечера. Ладно, давай лей…

Спичмейкер Геннадия Андреевича так и не смог уснуть. Всю ночь ворочался, сокрушаясь, ну, как же я его старого хрыча не остановил то вовремя? Ведь чувствовал, что сейчас околесицу понесёт! В 7 утра встал и, чертыхаясь, вымарывал уже вторую стопку бумаг, составляя текст, который как бы и опровергал опрометчиво высказанное шефом, но и позволял сохранить достоинство, соответствующее возрасту и статусу главного оппозиционера режима.

Александр Рыклин:

"Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым"....

А кто же теперь будет лидером КПРФ?

Извиняться Зюганов и правда пока не стал, зато с социальными сетями компартии произошла забавная вещь. Сейчас там можно найти такой твит.

А вот что там было пятью часами ранее.

Видимо, даже тонкого намёка коммунистам показалось много.