Бывший советник Трампа признался, что "коротко говорил" с Дворковичем

Бывший советник по внешней политике избирательной кампании президента США Дональда Трампа признал в ходе слушаний в Конгрессе, что имел контакт с высокопоставленным кремлевским чиновником Аркадием Дворковичем во время поездки в Россию в прошлом году. Согласно стенограмме, опубликованной 6 ноября, Картер Пейдж, покинувший кампанию еще до избрания Трампа, сообщил на прошлой неделе на заседании комитета Палаты представителей по разведке, что "поздоровался" с заместителем премьер-министра России Аркадием Дворковичем, когда ездил в Россию в июле 2016 года.

При повторных вопросах о контактах, которые он отрицал в прошлом, Пейдж сказал, что поговорил с Дворковичем после своего выступления в Школе новой экономики в Москве. "Это было очень короткое взаимодействие, обмен любезностями. Я не могу вспомнить точные слова, которые сказал, но это были наилучшие пожелания, и, вы знаете, это все", – сказал Пейдж.

Пейдж, работавший инвестиционным банкиром компании Merrill Lynch в Москве, сообщил, что еще раз видел Дворковича на ужине во время второй поездки в Россию в декабре 2016 года.

Показания, которые дал Пейдж, были частью расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Россия отрицает какое-либо вмешательство, а Трамп отрицает сговор с Кремлем.