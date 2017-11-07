В России отмечают столетие Октябрьской революции. В Петрограде 6–8 ноября 1917 года (по новому стилю) произошло вооруженное восстание, в результате которого было свергнуто Временное правительство, а к власти пришли большевики.

В центре Москвы пройдет объединенная демонстрация левых сил с участием партии КПРФ и движения "Левый фронт". Среди заявленных лозунгов – "Да здравствует социалистическая революция" и "Мы гордимся Страной Советов". Активисты партии "Яблоко" возложат цветы у здания Генерального штаба в память о юнкерах, противостоявших большевикам в 1917 году. Акция не согласована с властями.

Среди официальных мероприятий в Москве также торжественный марш на Красной площади, посвященный годовщине парада 7 ноября 1941 года. Тогда войска уходили с него на фронт, линия которого проходила всего в 30 километрах от Москвы. В реконструкции парада приняли участие около пяти тысяч человек.



Материалы Радио Свобода о столетии октябрьских событий 1917 года читайте здесь.