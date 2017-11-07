В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку политзаключенных

Около двух десятков человек вышли на Невский проспект с плакатами в защиту политзаключенных. Акция проходит 6 числа каждого месяца, в память о Болотном деле, начавшемся после протестов 6 мая. Но в этот раз пикеты были посвящены, в основном, тем, кто был задержан накануне, 5 ноября. Особенно тревожит активистов судьба лидера движения ”Свободная Ингрия” Михаила Войтенкова, в машине которого полицейские обнаружили наган и гранаты. Активист петербургского демократического движения “Солидарность” Всеволод Нелаев уверен, что все это было подброшено Войтенкову.

По его словам, Михаил Войтенков выходит на уличные акции уже около 10 лет, и он известен тем, что участвует только в согласованных акциях, причем довольно узкой направленности: он и его сторонники обычно ратуют за большую самостоятельность региона, который они называют Ингерманландией. Всеволод Нелаев полагает, что в таких выступлениях кто-то мог усмотреть тенденции к сепаратизму, сам же активист уверен, что в сегодняшней России практически все регионы недовольны политикой Москвы, куда уходит 80 процентов налогов со всей страны.

Активисты считают, что обвинение Войтенкова и его единомышленников в подготовке к насильственным действиям служит созданию ”образа врага”, примеряемого ко всем оппозиционерам, в частности, к регионалистам Петербурга и других городов. По мнению активистов, российским властям выгодно объявлять “террористами” все нелояльные организации, а любые проявления гражданской активности представлять как смертельную угрозу обществу со стороны “экстремистских организаций”, таким образом заодно повышая значение спецслужб и силовых структур.

Участники пикетов вспомнили и других людей, которые, по их мнению, находятся в заключении незаконно, в том числе карельского правозащитника Юрия Дмитриева. Они требовали освобождения всех узников, страдающих за свои политические убеждения или отношение к религии, твердую гражданскую позицию, проведение независимых журналистских или исторических исследований.