Экстравагантный!

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Лауреат Нобелевской премии по литературе 1997 года Дарио Фо. О нем Марио Корти - журналист, Юрий Мальцев - писатель и переводчик, Петр Вайль - писатель и журналист, по телефону Николай Живаго - переводчик. Автор и ведущий Иван Толстой. Впервые в эфире 9 октября 1997.

(Песня)

Иван Толстой: Звучит миланская воровская песня. Слова Дарио Фо, лауреата Нобелевской премии по литературе 1997 года.

Марио Корти: Это песня на миланском диалекте. На допросе миланский вор признается комиссару в том, что убил брата Армандо из ревности. "У нас все общее было, господин комиссар,- говорит он,- жили на одной улице, ходили в тот же кабак, и у нас была одна женщина. Моя, конечно".

Иван Толстой: О присуждении Нобелевской премии было объявлено в четверг 9 октября в час дня по европейскому, в три по московскому времени. Сам лауреат еще ничего не знал. Из Италии передает наш автор, писатель Юрий Мальцев.

Юрий Мальцев: Итальянское радио и телевидение передали сообщение о присуждении Нобелевской премии по литературе Дарио Фо после полудня. Сам Дарио Фо в это время ехал на своей машине по автостраде и неожиданно увидел, как к нему сбоку приблизилась другая машина с выставленным наружу большим картоном, на котором крупными буквами было написано: "Дарио, тебе присудили Нобелевскую премию!" Примерно через час после этого первым журналистам удалось поймать Дарио Фо с целью взять у него интервью. Однако он на все вопросы ответил одним коротким восклицанием: "Я потрясен!"

"Дарио Фо в это время ехал на своей машине по автостраде и неожиданно увидел, как к нему сбоку приблизилась другая машина с выставленным наружу большим картоном, на котором крупными буквами было написано: "Дарио, тебе присудили Нобелевскую премию!"

Иван Толстой: Драматург Дарио Фо родился в 1926 году в Санджано, на берегу озера Маджоре, в Ломбардии, изучал живопись и архитектуру, затем обратился к театру. С 1952 года он выступал как актер в миланском театре «Одеон», а в 1954, после женитьбы на актрисе Франке Раме, основал вместе с нею собственную труппу, где был одновременно автором, продюсером, мимом и актером. Дуэт Дарио и Франки стал быстро популярным и часто появлялся на телевизионном экране. С конца 60-х годов Дарио Фо перенес театральную активность с традиционных сценических площадок на заводы, профсоюзные митинги, и даже партийные собрания. До 1980 года он состоял в Итальянской компартии, и на этом основании трижды получал отказ на въезд в США, добившись разрешения лишь в 1985 году. На протяжении карьеры имел множество столкновений с государством, полицией, Ватиканом, СМИ. Среди наиболее известных произведений Дарио Фо - "Неожиданная смерть анархиста" (1970 год), "Нечем платить - не плати" (1974 год), "Торговые трюки" (1991 год). О месте нынешнего лауреата в итальянской литературе рассуждает Юрий Мальцев.

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Юрий Мальцев: Дарио Фо, актер и драматург, несомненно одна из самых популярных и экстравагантных фигур в сегодняшнем итальянском искусстве. Можно сказать, что он возродил древнее искусство итальянских паяцев, он принес на итальянскую сцену снова блеск импровизации, разящую остроту шутки и смелость социальной сатиры. Дарио Фо дебютировал в 1953 году, в 27-летнем возрасте, вместе с Франко Паренти в сатирическом спектакле "Пальцем в глаз", построенном в духе народной балаганной комедии. Затем, в 1969 году, Дарио Фо от веселого и беспечного комизма перешел к социально-политической сатире. Его первый спектакль в этом новом духе был озаглавлен "Мистерия-буфф", разумеется, в подражание Маяковскому. И в следующем, 1970 году, он развил эту тенденцию в своем спектакле "Случайная смерть одного анархиста". Из последних спектаклей, пользовавшихся наибольшим успехом, следует упомянуть сатирический спектакль "Открытие Америки Колумбом" и спектакль под названием "Папа Римский и ведьма", который представляет собой резкое обвинение моральной деградации современного общества. В решении Шведской Королевской академии присудить Нобелевскою премию по литературе Дарио Фо говорится: "Дарио Фо уже 30 лет является важнейшей фигурой европейского политического театра. Он бичует власти в традиции средневековых шутов и восстанавливает достоинство униженных".

(Песня)

Марио Корти: Миланская проститутка плачет о любимом. Он отбирал у нее все деньги, но без него она жить не может.

Иван Толстой: Звучит еще одна песня на стихи Дарио Фо, очередная сатира о миланских ворах и проститутках. По ходу исполнения переводит мой коллега Марио Корти.

Иван Толстой: В Советском Союзе и в новой России Дарио Фо переводили и издавали. Я позвонил в Москву переводчику Николаю Живаго.

Николай Живаго: Я перевел несколько пьес. Первая пьеса - "Не играйте с архангелами" (ее настоящее название "Архангелы не играют во флиппер", флиппер - известная на Западе игра) вышла в 1985 году, а в 1986 году ее опубликовал альманах "Современная драматургия" в первом номере. Затем в 1990 году вышла пьеса "Христофор, Изабелла и три каравеллы". Обе эти пьесы – полномасштабные, двухактные, достаточно обширные. Кроме этого одновременно я работал над переводом сравнительно небольшой, но очень острой пьесы, которая называется "Свободная пара". Помимо этого, что я продолжаю делать и сейчас, не торопясь, перевожу довольно большую серию монологов для женщин. Это очень интересная работа, поскольку речь идет о самых разнообразных женских характерах. Эти монологи он писал вместе со своей женой, замечательной итальянской актрисой Франкой Раме, которая эти монологи и исполняла. Я могу сказать, что известно, - когда Фо выступал очень часто по итальянскому телевидению в стране снижалась преступность, - настолько популярны, остры и актуальны были его выступления, пьесы, скетчи.

(Песня)

Марио Корти: Миланский вор Марио удирает на велосипеде, за ним гонятся полицейские и убивают выстрелом из пистолета. В песне поется о том, что этот Марио с самого детства передвигался исключительно на велосипеде.

​Иван Толстой: Существует ли список претендентов на главную литературную премию мира? Это вопрос я задал вопрос моему коллеге Петру Вайлю.

Петр Вайль: Нобелевская премия Дарио Фо - большое удовольствие для истинного любителя литературы. Подчеркиваю - для любителя, не для знатока. Знатоки как раз в растерянности. Не меньше тридцати имен называли эксперты в ожидании сегодняшнего дня, но имени итальянца среди них не было. Проще простого предсказать, что сейчас начнется, какие попреки обрушатся на Шведскую академию, как снова и снова начнут припоминать, кто был обойден Нобелевской премией. Все верно, литература 20 века непредставима без Джойса, Кафки, Пруста, Лоуренса, Валери, которым премий не дали. Мне лично особенно обидно за Борхеса и Набокова. В то же время, где-то на дне истории культуры покоятся нобелевские лауреаты вроде Понтоппидана, которых никто не читал, и бог с ними.

"Не меньше тридцати имен называли эксперты в ожидании сегодняшнего дня, но имени итальянца среди них не было"

Справедливости нет. Все верно, кроме одного, самого важного: литература и искусство - не физкультура и спорт, словесное мастерство не оценить в голах, очках, секундах, тут нет рекордов, турниров, чемпионатов. И чемпионов нет. Да, разумеется, в литературе тоже существует иерархия, это нормально для нормального человека - расставлять все по полочкам, в том числе любимых и нелюбимых писателей. Но иерархия эта, во-первых, высоко субъективна, во-вторых, очень расплывчата, размыта. Опровергнуть Карла Льюиса - значит обогнать его на беговой дорожке, опровергнуть Мухаммеда Али - значит его нокаутировать, а объявить писателя бездарным, во-первых, не требует усилий, во-вторых, не влечет последствий. Много ли убыло у Шекспира, которого отрицал не кто-нибудь, а Лев Толстой? К счастью, дело обстоит именно так, потому что искусство - это чудо, а не соревнование, область мистики, а не статистки, поэтому "Русский Букер", с его полуфиналами и предварительными забегами, всегда будет источником скандалов и интриг, а Нобелевская, с ее непредсказуемостью, всегда будет вызывать изумление, ярость и восхищение, как и полагается чуду.

(Песня)

Марио Корти: Последняя песня, тоже на миланском диалекте, называется "Сирена". Девушка поет о любимом, который был только что застрелен полицейскими. Полицейские машины спешат к месту происшествия с включенными сиренами.