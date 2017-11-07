Саакашвили объявит о "новом плане" протестующих у Верховной Рады

В Киеве на митинг у здания Верховной Рады собрались около пятисот человек. Экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что если к вечеру депутаты не выполнят требования протестующих, то он объявит о "новом плане". Полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале.

Саакашвили заявил, что будет требовать "законной смены власти на всех уровнях в Украине, без кровопролития и насилия". Ранее он призывал украинскую оппозицию добиваться досрочных парламентских и президентских выборов в стране.

Демонстранты держат в руках флаги Украины и "Руха новых сил". Многие из выступающих призывают депутатов принять закон "Об импичменте президента Украины". Соответсвующий законопроект зарегистрировал в Раде внефракционный депутат Юрий Деревянко.

С 17 октября возле Верховной Рады, на площади Конституции, продолжается акция протеста "Всеукраинский сбор за большую политическую реформу", организованная Михаилом Саакашвили и его сторонниками. Среди требований митингующих – отмена неприкосновенности депутатов, создание антикоррупционного суда, изменение избирательной системы. Они заявляют, что оставят палаточный городок под Радой до выполнения всех требований.

19 октября депутаты направили в Конституционный суд Украины два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, а 7 ноября парламентарии проголосовали в первом чтении по законопроекту о проведении выборов по открытым спискам.