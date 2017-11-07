В ЕСПЧ подана первая жалоба на снос "самостроя" в Москве

В Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подана первая жалоба на снос так называемого "самостроя" в Москве. Как сообщает "Интерфакс", иск подала компания "Созидание". В фирме утверждают, что ее право собственности на уничтоженный торговый павильон было подтверждено судебными решениями, а здание было разрушено без какой-либо компенсации и возможности судебной защиты.

В ночь на 9 февраля 2016 года в Москве были снесены около 100 торговых павильонов у станций метро. Без работы остались около двух тысяч человек. Столичные власти объяснили снос строений тем, что они якобы являются "самостроем", угрожающим безопасности жителей города. Мэр города Сергей Собянин заявлял, что уничтоженные павильоны были "возведены в 90-е годы, при явном попустительстве либо содействии чиновников".

Противники сноса "самостроя" отмечают, что это понятие неприменимо к уничтоженным строениям, поскольку у их владельцев были все разрешающие документы. Однако, как заявил в феврале 2016 года Собянин, "нельзя прикрываться бумажками о собственности, приобретенными жульническим путем".