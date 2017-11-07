Сначала Путин, потом царь

Инвестор телеканала "Царьград" Константин Малофеев нашел оригинальный способ отпраздновать сотую Октябрьскую годовщину.

При этом Малофеев объявил о своем уходе с "Царьграда":

6 ноября 2017 года в Подмосковье состоялось Общероссийское Общее собрание общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел". На этом собрании председатель совета директоров группы компаний Царьград Константин Валерьевич Малофеев был избран председателем этой общественной организации. После избрания Константин Малофеев сообщил, что слагает с себя обязанности генерального продюсера телеканала Царьград, чтобы всецело посвятить себя развитию общества исторического просвещения, перед которым встают новые большие задачи: донесение до российского общества правды обо всех аспектах исторического пути России и русского народа, особенно правды об оклеветанной русской монархии, "историческая реабилитация русской монархии". Участники общества выразили намерение "очистить историю России от клеветы и искажений, примитивизма и секуляризации".

Речь, однако, не только об "исторической реабилитации" - "Двуглавый орел" ставит перед собой более амбициозные цели:

"Мы должны восстановить Империю, великое государство с великой миссией, в котором будет хорошо жить всем... - подчеркнул Константин Малофеев. - Только Империя во главе с монархом, Царем, помазанником Божьим может быть действительным гарантом суверенитета России".

Помазанник - помазанником, а Путин по расписанию.

Заявив о безусловной поддержке президента России Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, участники собрания выразили в своей резолюцию надежду, "чтобы эти выборы были последними и к 2024 году в России была восстановлена наша национальная монархическая форма правления".

Для этих целей, считают в "Двуглавом орле", могло бы быть созвано Конституционное совещание, которое провозгласило бы себя Учредительным собранием. Кому предложат корону, монархисты не сообщили.

Пока неясно, как будут распределяться обязанности между Малофеевым и нынешним Председателем Совета Общероссийской общественной организации Общество развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел" Леонидом Решетниковым, бывшим директором Российского института стратегических исследований, которого (как, впрочем, и Малофеева) считают одним из идеологов так называемого "Русского мира" и, в частности, агрессивной политики по отношению к Украине. В манифесте организации говорится, например, следующее:

Мы являемся православными имперцами. Россия обречена или погибнуть, или вновь стать империей. Не для того, чтобы насильственно властвовать и повелевать чужими народами, а для того чтобы противостоять мировой лжеимперии, которая стремится покорить весь мир, навязать нам антихристианский новый мировой порядок, который уже погубил некогда христианскую Европу. Наш двуглавый орел покрывает своими крылами всю Россию, от севера до юга, от востока до запада. Мы протягиваем руку людям любой национальности и вероисповедания, разделяющих наши принципы, для которых служение земному Отечеству, означает служение Всемогущему Богу, тем, кто осознает, что только империя, объединяющая вокруг русских самые разные народы, может сохранить их самобытность, спасти от уничтожения и забвения.



Далеко не все, включая и охранителей-сторонников Путина, встретили новый проект Малофеева аплодисментами.

Марина Юденич

Они так застенчиво заменили «реставрацию» на «реабилитацию»в сабже, как будто делают что-то плохое.

Но есть вопросы.

В которой Башне согласовали?

Если в 2018 - последние выборы, то в 2024 - кого на царство? Царевича Гогу с матушкой-регентшей?

Поклонскую позвали?

А так-то звучит, да

Возмущены и коммунисты.

В решении Малофеева некоторые комментаторы, однако, видят положительную сторону - по их мнению, оно подтверждает слухи о скором закрытии канала "Царьград".

Павел Пряников

Только сейчас увидел про то, что миллиардер Малофеев сливает свой "Царьград" (видимо, на яхту и жизнь на Лазурке не хватает). Коллегам всегда желаю лучшего и никогда не злорадствую по случаю их проблем. С "Царьградом" другое важнее. Они - ориентир того, что на правый консерватизм в России запрос минимален - на аскетизм, веру и традицию. Если нет такого запроса у элит, жрущей в три горла и предпочитающих разврат, то, разумеется, такого запроса не будет и у низов. Общество сегодня устроено так, что они пытаются копировать жизнь верхов, а не монахов. Хоть ты разбейся об стену с призывом РУССКИМ ДЕНЕГ НЕ НАДО и ИДИ ВОЕВАТЬ, и надо молиться и поститься, результата не будет. И вот тут "Царьграду" надо было бы воспитывать элиты, а не народ, и они с этим не справились. Народ впервые за историю России дорвался до потребления, свободы передвижения и свободы личной жизни, и никакой правый консерватизм с этим не в силах справиться.

"Православно-патриотический" канал "Царьград" был одним из немногих СМИ, открыто поддержавших Поклонскую в борьбе против "Матильды". Он также выступает в поддержку "ДНР" и "ЛНР" и активно критикует Запад и российских либералов - как оппозиционных, так и "системных".

авдотья смирнова

Госпропаганда, говорите? Федеральные каналы? Граждане! Я посмотрела канал Царьград. Это потрясение. Злокозненная Набиуллина. Вечнозелёный Сорос. Хитроподлый Орешкин.

Трек Касты "Скрепы". Без тени иронии.

Хайли рекомендед ту май либерал френдз. Шоб Эрнст демоном не казался.

Наиболее известной акцией канала стало предложение оплатить билет на Запад в один конец для "содомитов". В августе "Царьград" даже заснял в аэропорту некоего человека, который в обмен на слова, что является "содомитом", получил от репортера несколько сотен евро якобы на билет в Париж.

Имя Константина Малофеева получило дополнительную известность в 2014 году, когда выяснилось, что какое-то время его сотрудником были Игорь Стрелков (Гиркин) и первый "премьер ДНР" Александр Бородай. Олигарха начали называть одним из спонсоров - и не только информационных - так называемой "Русской весны", как в Крыму, так и в Донбассе. Стрелков впоследствии, как утверждается, порвал отношения с Малофеевым, что не мешало последнему активно участвовать в событиях в Донбассе - по заявлениям самого Малофеева, он потратил "сотни миллионов рублей" на "гуманитарную помощь".