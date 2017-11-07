В Эстонии задержан россиянин, подозреваемый в шпионаже

Эстония задержала подозреваемого в шпионаже в пользу России и в действиях против эстонского государства. Об этом во вторник сообщила прокуратура. Подозреваемый был задержан в выходные, когда собирался покинуть Эстонию. Обвинения ему были предъявлены в понедельник в суде Талинна.

В сообщении прокуратуры говорится, что гражданин России подозревается в подготовке компьютерного преступления против Эстонской Республики. "Целью его действий против Эстонии были органы государственной власти", - отмечается в заявлении.

Эстония, являвшаяся частью Советского Союза до 1991 года, теперь входит в НАТО и Европейский союз, и имеет напряженные отношения со своим могущественным соседом - Россией, пишет агентство Рейтер. В мае этого года Эстония изгнала двух российских дипломатов из консульства в Нарве за контакты с местными чиновниками, которые считались "неуместными" для дипломатов. Ранее эстонский суд приговорил к пятилетнему тюремному заключению российского гражданина за шпионаж, осуществлявшийся по поручению военной разведки России.