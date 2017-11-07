Конституционный суд постановил не лишать имущества в Крыму без суда

Конституционный cуд (КС) России во вторник постановил проводить полноценную судебную защиту при определении принадлежности собственности в аннексированном Крыму, говорится в сообщении суда.

Такая формулировка принята после проверки конституционности закона "Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым". Спорный закон устанавливает, что право собственности на недвижимое имущество прекращается у любого правообладателя после аннексии Россией Крыма. После аннексии Крыма был определен особый "перечень имущества, учитываемого как собственность Республики Крым". При этом объекты недвижимости включаются в этот перечень по решению республиканских властей.

Согласно материалам пресс-службы суда, никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Закрепленные в Конституции гарантии охраны частной собственности должны действовать на территории новых субъектов как со дня принятия их в состав РФ, так и в течение всего переходного периода, введенного для урегулирования вопросов интеграции, говорится в материалах суда.

КС РФ также постановил, что сам по себе факт включения имущества в перечень не может быть основанием для отказа судом в рассмотрении дела о правомерности введения в него спорных объектов недвижимости. Суды, подчеркнул КС РФ, не должны рассматривать такие дела формально, они обязаны исследовать фактические обстоятельства дела. Ранее эксперты отмечали, что законодательство, принятое в аннексированном Крыму, нарушает право собственности. Под него подпадают не только государственная собственность, но и частные бизнесы. Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы ряда компаний, которым ранее было отказано в местном суде.

