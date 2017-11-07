Суд в Оренбурге назначил осужденному компенсацию за пытки

Суд в Оренбурге взыскал с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 220 тысяч рублей компенсации в пользу осужденного, который пожаловался на побои и сексуальное насилие в колонии. Об этом во вторник сообщила правозащитная организация "Комитет против пыток".

Юрист Альбина Мударисова, представляющая интересы потерпевшего, намерена обжаловать решение суда. По ее словам, сумма выплаты несоизмерима с тяжестью причиненного вреда. Правозащитники требовали взыскать с ведомства два с половиной миллиона рублей.

Осужденный, имя которого "Комитет против пыток" не называет, рассказал, что в 2013 году его избивали и изнасиловали заключенные, действовавшие по приказу начальника колонии №11 Филюса Хусаинова. При этом сотрудники исправительного учреждения снимали происходящее на видеорегистратор.

В апреле 2017 года Хусаинов и его заместитель Мурат Кумаров были приговорены к 7 и 5 годам лишения свободы по делу о превышении служебных полномочий и других преступлениях.