РБК: ТАСС получит средства на политический канал для детей

Российское агентство ТАСС получит государственные субсидии на создание общественно-политического канала для детей и подростков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок к бюджету 2018-2020 годов.

По данным издания, объем финансирования составит 70 миллионов рублей в год. Эти средства будут перераспределены из запланированных расходов на высшее образование, в частности – из субсидий бюджетным, автономным учреждениям и другим некоммерческим организациям.

Цель государственного субсидирования обозначена как "финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет".

Официального комментария ТАСС пока нет.