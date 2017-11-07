РБК: ТАСС получит средства на политический канал для детей

Российское агентство ТАСС получит государственные субсидии на создание общественно-политического канала для детей и подростков. Об этом сообщает РБК со ссылкой на текст поправок к бюджету 2018-2020 годов.
По данным издания, объем финансирования составит 70 миллионов рублей в год. Эти средства будут перераспределены из запланированных расходов на высшее образование, в частности – из субсидий бюджетным, автономным учреждениям и другим некоммерческим организациям.
Цель государственного субсидирования обозначена как "финансовое обеспечение создания и организационно-техническое сопровождение специализированного канала общественно-политической направленности, ориентированного на детей в возрасте 8–16 лет".
Официального комментария ТАСС пока нет.
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