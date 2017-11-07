Саакашвили призвал депутатов Рады принять закон об импичменте

В Киеве у Верховной Рады вечером 7 ноября завершился митинг участников акции "Всеукраинский сбор за большую политическую реформу". Митинг собрал около пятисот демонстрантов. Выступая перед собравшимися, экс-президент Грузии, лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили заявил о новом требовании протестующих - немедленном принятии депутатами украинского парламента закона "Об импичменте президента Украины". Соответствующий законопроект зарегистрировал в Раде 31 октября внефракционный депутат Юрий Деревянко.

С 17 октября возле Верховной Рады, на площади Конституции, продолжается акция протеста, организованная Михаилом Саакашвили и его сторонниками. Участники акции разбили рядом с парламентом палаточный лагерь. Среди требований митингующих – отмена неприкосновенности депутатов, создание антикоррупционного суда, изменение избирательной системы. 19 октября депутаты направили в Конституционный суд Украины два законопроекта об отмене депутатской неприкосновенности, а 7 ноября парламентарии поддержали в первом чтении проект Избирательного кодекса. Эти решения народных избранников Саакашвили назвал "первой победой" протестующих.

Лидер "Руха новых сил" предложил в воскресенье, 12 ноября, провести в центре Киева марш в поддержку создания антикоррупционного суда и принятии закона "Об импичменте президента Украины". "Если парламент нас не услышит, то с 3 декабря предлагаю начать процесс народного импичмента", - отметил на митинге бывший глава Одесской обладминистрации. Палаточный лагерь, как заявили его организаторы, будет оставаться под Верховной Радой до выполнения всех требований протестующих.

Во вторник стало известно, что лишенный летом украинского гражданства Михаил Саакашвили, экстрадиции которого добивается от Киева Грузия, получил от Государственной миграционной службы Украины документ, подтверждающий легальность его пребывания на территории Украины до 1 декабря этого года.