Белый дом сделал заявление по случаю Дня жертв коммунизма 7 ноября, который, как отмечается, "знаменует собой 100 лет с тех пор, как в России произошла большевистская революция". Американская администрация отмечает, что "большевистская революция породила Советский Союз и мрачные десятилетия репрессивного коммунизма, политическую философию, несовместимую со свободой, процветанием и уважением к человеческой жизни".

Соединенные Штаты заявляют о своей решимости быть на стороне всех тех, кто стремится к светлому и свободному будущему, говорится в заявлении Белого дома, распространенном во вторник.



"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли эксплуатации, насилию и невыразимым разрушениям. Эти движения, под ложным предлогом освобождения, систематически лишали невинных людей их предназначенных богом прав на свободное волеизъявление, свободу ассоциации и бесчисленных других прав, которые мы считаем священными", - говорится в заявлении. "Граждане, жаждущие свободы, были подчинены государству принуждением, насилием и страхом", - напоминает пресс-служба Белого дома. Далее говорится, что "сегодня мы помним тех, кто умер, и всех, кто продолжает страдать от коммунизма".

7 ноября 2017 года отмечается столетие октябрьской революции в России, в результате которой к власти пришли большевики. Их правление формально было закончено в 1991 году с распадом СССР.