Президент США Дональд Трамп прибыл с первым официальным визитом в Китай. Сегодня он встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем. Одной из главных тем переговоров станет ситуация на Корейском полуострове. Накануне, выступая в парламенте Южной Кореи, Трамп призвал Россию и Китай разорвать связи с Пхеньяном.

Как сообщает пул Белого дома, президент Трамп и его жена сошли с борта "Эйр форс-1" в 14:50. Первую пару США встречали на красной ковровой дорожке чиновники, школьники с американскими и китайскими флажками и почетный караул в белых и синих мундирах с винтовками с примкнутыми штыками. Присутствовали также посол США в КНР Терри Бранстад и государственный секретарь США Рекс Тиллерсон.

Ранее, выступая в Сеуле, президент США Дональд Трамп призвал Северную Корею обуздать свои ядерные амбиции и сесть за стол переговоров. Пришло время достичь взаимовыгодных договорённостей, заявил Трамп во время визита в Южную Корею.