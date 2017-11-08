В Киеве напали на журналистов, снимавших репортаж о Медведчуке

В киевском аэропорту Жуляны журналисты, работающие над совместным проектом Радио Свободная Европа/Радио Свобода и украинского телеканала "Перший", подверглись нападению во время работы над репортажем о прибытии из России Виктора Медведчука, лидера пророссийской организации "Украинский выбор". Как сообщил на фейсбуке корреспондент агентства "Схемы" Михаил Ткач, нападавшие в масках не позволили им снимать прибытие политика и его самолета.

"Они избили нас локтями, отталкивали нас и дважды выбили камеру из рук нашего оператора, – написал Ткач. – Они заблокировали наш автомобиль с камерой на приборной панели таким образом, чтобы мы не смогли снять посадку самолета Виктора Медведчука, прибывающего из России, и его проход через терминал".

Ткач сообщает, что люди в масках оказались теми же телохранителями, которые работают у Медведчука в аэропорту Жуляны всякий раз, когда он вылетает в Москву или возвращается из России. Главный редактор проекта "Схемы", журналист украинской службы Радио Свобода Наталья Седлецкая, заявила, что телохранители Медведчука несколько дней пытались нарушить работу ее команды.

Медведчук – украинский политик, имеющий тесные личные связи с президентом России Владимиром Путиным. Он является постоянным участником переговоров, направленных на разрешение конфликта на востоке Украины, между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами.