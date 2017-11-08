Игоря Сечина вызовут на допрос по делу экс-министра Улюкаева

Главу госкомпании "Роснефть" Игоря Сечина вызовут на допрос по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом сообщает телеканал "Дождь".

Допрос запланирован на 13 ноября.

Ранее в среду следователи доставили на заседание суда деньги, которые бывший министр, по версии обвинения, получил от Сечина в качестве взятки. Сумма составляет 2 миллиона долларов.

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года у офиса "Роснефти". По версии следствия, чиновник вымогал у Игоря Сечина взятку за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти".

Сам экс-министр отвергает обвинения и утверждает, что его задержание и уголовное преследование – это провокация со стороны руководителя "Роснефти" и ФСБ. Улюкаев находится под домашним арестом.