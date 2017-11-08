Обвинение требует для вологодского активиста 3 года условно

Обвинение требует приговорить вологодского активиста Евгения Доможирова к трем годам лишения свободы условно по делу о возбуждении ненависти к местной полиции. Об этом в среду сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов.

Доможиров обвинил областного прокурора в оказании покровительства местной предпринимательнице, после чего она написала на него заявление о клевете. После этого, вечером 30 июля сотрудники полиции приехали с обыском домой к Доможирову. Его мать Галина Доможирова преградила им дорогу, требуя предъявить документы. Полицейские повредили ей руку, пытаясь прорваться силой.

На Доможирова и его мать завели уголовное дело по статье "оскорбление полицейского". В марте Галину Доможирову оштрафовали на шесть тысяч рублей. Сам оппозиционер написал о случившемся в своем блоге, что и стало основанием для обвинения в экстремизме.

Евгений Доможиров возглавляет вологодское отделение Партии прогресса и баллотировался в депутаты Государственной думы. В мае минувшего года на него было совершено нападение: неизвестный несколько раз выстрелил в Доможирова из травматического пистолета.