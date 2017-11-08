Власти Германии официально узаконили третий пол

Конституционный суд Германии постановил разрешить гражданам страны указывать в документах третий пол. Речь идёт о людях, которые не считают себя ни мужчиной, ни женщиной. Теперь в графе "пол" они смогут указать "интерсекс" или "разный". Раньше её могли оставлять пустой.

До конца следующего года в законодательство Германии внесут необходимые поправки. В решении Конституционного суда отмечается, что отсутствие третьего варианта в графе "пол" нарушает закон о недискриминации. Новая норма должна защитить "гендерную идентичность тех, кто не являются ни мужчиной, ни женщиной", - говорится в документе. По данным активистов, в Германии живут около 80 тысяч интерсексов. Власти страны насчитывают около десяти тысяч таких людей.

Решение суда было принято после многочисленных апелляций, поданных 27-летним жителем Лейпцига. Он родился с физическими признаками обоих полов, но формально был зарегистрирован как женщина. После того, как ему отказали во всех остальных инстанциях, было подано заявление в Конституционный суд ФРГ.