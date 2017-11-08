Одним 280, другим 282

В день сотой годовщины Октябрьской революции случилось то, о чем так долго говорили пользователи твиттера - лимит на сообщения в этой соцсети увеличился ровно вдвое, со 140 до 280 символов.

О причинах революции в твиттере "Ведомости" пишут так:

Эксперимент стал ответом на жалобы пользователей на неудобство вынужденных сокращений. «Исторически» ограничение в 140 символов превышали 9% твитов, за новые рамки будет выходить лишь 1% сообщений на английском языке, отмечает представитель Twitter.

В первые дни после удвоения лимита участники эксперимента использовали в своих сообщениях все 280 символов, но потом их поведение «нормализовалось» и они стали писать «чаще и легче». В итоге лишь 5% твитов оказались длиннее 140 символов, а 2% — 190 символов.

Новый режим не распространяется только на языки с иероглифическим письмом - по понятным причинам, оно гораздо более "плотное", чем альфабетическое письмо - латиница или кириллица.

Многие российские пользователи твиттера восприняли нововведение с энтузиазмом, сполна насладившись начавшимся вдруг "праздником непослушания".

Планы того, как распоряжаться внезапно открывшимся богатством, у всех разные.

И так далее. Но есть, конечно, скептики, циники и насмешники, которые хотят вернуться в теплый ламповый мир 140 символов.

@Subb_Zer0

Твитер добавил всем 280 символов, а ума не добавил

И, конечно, в России надо иметь в виду - чем больше знаков в твиттере, тем выше шансы попасть в поле зрения товарища майора.