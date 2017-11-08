Президент Татарстана: уроки татарского языка останутся обязательными

Татарский язык останется обязательным для всех учащихся школ республики, но его будут преподавать два часа в неделю вместо прежних шести. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, новые правила уже согласованы их с федеральными властями.

Изучение татарского языка будет обязательным только с первого по девятый класс. В старшей школе его будут преподавать в качестве факультатива.

Согласно Конституции Татарстана, русский и татарский языки являются государственными. Их должны преподавать в школах в обязательном порядке и в равном объеме. Федеральное законодательство говорит об изучении татарского на добровольной основе.

В конце августа президент Владимир Путин поручил проверить, как соблюдается в регионах это право россиян. Прокуратура постановила, что преподавать национальные языки в республиках можно только по желанию. Ранее родители русскоязычных детей жаловались, что татарский язык преподают в больших объёмах, чем русский. Одна из матерей подала в суд на руководство Татарстана и потребовала денежную компенсацию.