В Вирджинии в палату представителей штата избран трансгендер

В американском штате Вирджиния Даника Роем станет первым в США трансгендером, избранным в местную Законодательную ассамблею (Палату делегатов). Как кандидат от Демократической партии в Ричмонде она победила на выборах одного из самых консервативных законодателей штата Роберта Маршалла и воплощает в себе то против чего он выступал, пишет газета "Вашингтон пост".

Избирательная кампания в графстве Принц Уильям была сосредоточена на организации дорожного движения и других местных проблемах, но также выявила расхождение по проблеме гендерной идентичности. Маршалл называл себя главным гомофобом в штате Вирджиния. Он шел против 33-летней Даники Роем - бывшему журналисту, который четыре года назад начал свою гендерную трансформацию. 73-летний Маршалл, который 13 лет был членом Палаты представителей штата, отказался вести дебаты с Роем и говорил о ней с мужскими местоимениями.

Выборы в Вирджинии были одними из многих местных выборов, состоявшихся в США в прошедшие выходные, на которых демократы значительно потеснили республиканцев на волне недовольства президентом США Дональдом Трампом.

Роем превзошла Маршалла в получении финансовой поддержки в три раза, по большей части от сторонников ЛГБТ. И проводила многочисленные выступления и интервью, а также поддерживала постоянное присутствие в соцсетях.