Fox News отказался от рекламы, агитирующей за импичмент Трампа

Американский телеканал Fox News перестал показывать рекламу, агитирующую за импичмент президента США Дональда Трампа. Как сообщает CBS, причиной такого решения стала негативная реакция телезрителей. Реклама всего три раза появилась в эфире шоу, популярного у сторонников Трампа.

Fox News транслировал ролик миллиардера и сторонника демократов Тома Стайера. Реклама призывала подписать петицию за объявление импичмента Трампу. На рекламную кампанию Том Стайер выделил не менее 10 миллионов долларов. По словам миллиардера, Трамп "привел страну на грань ядерной войны, препятствовал юристам ФБР, а также угрожал закрыть те СМИ, которые ему не нравятся".

На сайте Тома Стайера размещена петиция за импичмент Трампу. К концу октября она набрала более миллиона подписей. Трамп в твиттере раскритиковал инициативу, а миллиардера ​назвал "чокнутым и абсолютно ненормальным".

Конституция США предусматривает возможность импичмента президента. Для этого необходимо собрать большинство голосов в палате представителей, а затем заручиться поддрежкой двух третей членов Сената. В июле в Конгресс было внесено предложение об импичменте, но оно не нашло поддержки среди конгрессменов. В качестве альтернативы демократы предложили Конгрессу учредить независимую комиссию и поручить ей выяснить, был ли во время президентской гонки сговор между командой Трампа и Кремлем.