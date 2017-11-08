"Ростех" свернул проект "дизайнерского трамвая" из-за нехватки запчастей

Госкорпорация "Ростех" не будет выпускать в серийное производство "дизайнерский трамвай" R1, прозванный "айфоном на колесах". Об этом заявили в руководстве "Ростеха". Проект свернули из-за того, что трамвай оказался непригоден для ремонта, а для вагонов по-прежнему нет ходовой части.

"Трамвай R1, безусловно, очень красивый. Мне очень интересен промышленный дизайн, я помогаю ему развиваться в России, но у нас есть серьезная проблема разрыва между дизайнерами и производителями. Также получилось и с этим проектом. Трамвай R1 всем понравился, вызвал, как сейчас модно говорить, хайп. Но он не вышел и не выйдет на рынок", — заявил директор по особым поручениям "Ростеха" Василий Бровко.

Низкопольный трамвай R1 представили в июле 2014 года в Екатеринбурге. Его разработал "Уралвагонзавод" и конструкторское бюро "Атом". Из-за футуристического вида его прозвали "айфоном на колёсах". Ожидалось, что трамвай поступит в серийное производство в 2016 году. На "Уралвагонзаводе" предложили поставить R1 во все города, где будет проходить Чемпионат мира по футболу - 2018.