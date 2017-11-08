Министр международного развития Великобритании нарушила протокол

Британского министра по вопросам международного развития Прити Пател обвиняют в нарушении министерского кодекса. Причиной стали встречи с официальными лицами Израиля, о которых Пател не известила ни министерство иностранных дел Великобритании, ни премьер-министра Терезу Мэй.

Утверждается, что министр встречалась с израильскими политиками, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, во время своего отпуска в Израиле в августе. Газета The Guardian отмечает, что речь на встречах шла, в частности, о финансировании гуманитарных операций армии обороны Израиля на Голланских высотах. Великобритания не признает суверенитет Израиля над этой территорией.

О контактах британского министра с Израилем стало известно в начале ноября, во время визита Нетаньяху в Лондон. Пател принесла свои извинения Мэй за несанкционированные августовские контакты. Однако позднее выяснилось, что министр дважды встречалась с высокопоставленными израильскими чиновниками и в сентябре. Эти встречи прошли в Лондоне и Нью-Йорке.

Газета Independent отмечает, что в связи со скандалом Пател в ближайшее время может быть уволена с занимаемой должности.