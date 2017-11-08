Суд во Франции отклонил иск Азербайджана к журналистам

Суд во Франции отклонил иск правительства Азербайджана к французской государственной телекомпании France Télévisions и журналистам Элиз Люсе и Лорану Ришару. Сумма иска составила 12 тысяч евро. Это первый случай, когда французский суд столкнулся с иском против журналистов, предъявленным иностранным правительством.

Баку обвинял журналистов в клевете из-за материалов, вышедших два года назад. В них журналисты освещали визит тогдашнего президента Франции Франсуа Олланда в Азербайджан. В эффире теле- и радиоканалов они назвали азербайджанский режим "диктатурой", а президента страны Ильхама Алиева – "деспотом".

В решении суда отмечается, что закон о свободе прессы не дает права государству подавать иск о клевете против гражданина и против журналиста.

В Индексе свободы прессы за 2017 год, который выпускает организация "Репортеры без границ", Азербайджан находится на 162-м месте из 180 стран. Правозащитники признают, что журналисты работают в стране с большими ограничениями своей деятельности. Баку обвинения в цензуре отрицает.

