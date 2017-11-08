The Times: в Греции появилась новая неонацистская группировка

В Греции появилась новая неонацистская группировка "Криптия", представители которой пообещали преследовать мигрантов. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в греческих спецслужбах. По данным издания, 7 ноября в редакцию одного из новостных сайтов позвонил неизвестный и сообщил, что "Криптия" намерена "сражаться до тех пор, пока последний мигрант не покинет Грецию".

Группировка взяла на себя ответственность за нападение на семью афганских беженцев и их 11-летнего ребёнка в минувшие выходные. The Times отмечает, что это первое нападение на ребёнка-мигранта, совершённое на почве национальной ненависти. Власти доставили пострадавших в безопасное место в Афинах.

Греческие спецслужбы предполагают, что "Криптия" может быть боевым подразделением неонацистской партии "Золотая заря". Партия создана в 1993 году. На выборах 2015 года партия получила 18 мест в парламенте, получив семь процентов голосов избирателей. Ранее в партии заявляли, что намерены возродить так называемые "криптии" - так назывались карательные экспедиции против рабов в Спарте. О том, что "Золотая заря" возобновила вербовку и тренировки боевых антимигрантских отрядов ранее сообщали греческие правозащитники.

С начала 2017 года в Грецию из Турции прибыли около 150 тысяч мигрантов.Годом ранее этот показатель составил один миллион человек. По данным ООН, в настоящий момент в Греции находится около трёх тысяч детей без попечения взрослых. Больше половины из них нигде не размещены.

