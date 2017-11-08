Бывший вице-губернатор Петербурга признался в хищении

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян признался в хищении более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона "Зенит-арена". Об этом говорится в сообщении на сайте следственного комитета России по Санкт-Петербургу.

Оганесяна задержали в ноябре прошлого года по подозрению в организации хищения бюджетных средств, которые были выделены на электронное оборудование "Зенит-арены". По версии следствия, курировавший строительство стадиона на Крестовском острове Оганесян незаконно привлек к работе одного из субподрядчиков. После этого он организовал перечисление фирме аванса в размере более 50 миллионов рублей, которые были похищены через фирмы-однодневки. Следователи считают, что чиновник заведомо знал, что субподрядчик не намерен расходовать деньги на поставку оборудования.

Оганесян отвечал за проект с 2013 по 2015 год. Строительство стадиона продолжается уже более десяти лет, его стоимость превысила 40 млрд руб.

