Управление полиции в Грозном возглавил родственник Кадырова

Новым исполняющим обязанности начальника управления полиции Грозного стал Хасмагомед Кадыров, которыйприходится родственником главе Чечни Рамзану Кадырову.

Во вторник нового руководителя грозненской полиции представил сотрудникам глава МВД по Чеченской республике Руслан Алханов, сообщает "Кавказ.Реалии". Он отметил, что Хасмагомед Кадыров был помощником главы Чечни и "хорошо знает все требования главы республики".

До Кадырова пост начальника управления МВД по Грозному занимал Абушайх Висмурадов, родной брат начальника охраны главы Чечни. По какой причине он был отправлен в отставку - неизвестно.