В Новосибирске задержан участник "Артподготовки"

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении участника запрещенного в России объединения "Артподготовка". Его подозревают в призывах к массовым беспорядкам 4 и 5 ноября, а также подготовке к участию в них. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, 39-летний житель Новосибирска, имя которого не сообщается, действовал вместе с единомышленниками и использовал один из интернет-мессенджеров. У него изъяли более 20 бутылок с зажигательной смесью, гладкоствольное оружие с патронами, ножи и рации. Подозреваемый задержан и помещен под стражу.

Ранее сообщалось, что на прогулке в центре Новосибирска 5 ноября были задержаны более 20 горожан. Оргкомитет "Русского марша" заявил, что в мероприятии участвовали сторонники Вячеслава Мальцева, создавшего "Артподготовку". В Красноярске в тот же день задержали больше 15 человек из этого же объединения, запрешенного судом.