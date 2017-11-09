Трамп призвал Китай помочь решению ядерной проблемы КНДР

Президент США Дональд Трамп призвал Китай использовать свое влияние для разрешения северокорейской ядерной проблемы и подчеркнул, что двусторонняя торговля с КНР "несправедлива" по отношению к Америке. Трамп выступил 9 ноября вместе с президентом Китая Си Цзиньпином, объявив о подписании коммерческих сделок между США и китайскими фирмами на сумму около 250 миллиардов долларов.

Трамп стремится, чтобы Китай оказал дальнейшее давление на Северную Корею и развитие КНДР ядерного оружия. Он сказал: "Китай может решить эту проблему быстро и легко". Трамп призвал Пекин сократить финансовые связи с Северной Кореей, а также призвал Россию помочь в давлении на Пхеньян. Китай является главным союзником КНДР и торговым партнером.



Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что экономика Китая - вторая по величине в мире после экономики США - станет более открытой и прозрачной для иностранных фирм, в том числе из США. Трамп сказал, что будет использовать трехдневный визит в Китай для давления на Китай в отношении профицита торгового баланса Пекина с Соединенными Штатами, который, согласно официальным данным Китая, оценивался в 26,6 млрд. долларов в прошлом месяце.

Трамп обвинил своих предшественников, а не Китай, в этом торговом дисбалансе и неоднократно хвалил председателя КНР, называя его "очень особенным человеком". Церемония приветствия Трампа, совершающего первый официальный визит в Китай, транслировалась в прямом эфире по китайскому телевидению, что эксперты-китаисты называют "беспрецедентным для встречи иностранного лидера".

Ранее 9 ноября Си Цзиньпин заявил, что провел обстоятельные переговоры с Трампом и "достиг консенсуса по многочисленным вопросам, представляющим взаимный интерес". "Для Китая сотрудничество с США - единственный реальный выбор, беспроигрышный выбор, который может привести к еще лучшему будущему", - сказал он. Председатель КНР заявил, что Китай будет креплять диалог с США по всем международным вопросам, включая Корею и Афганистан. Он отметил, что отношения Китая и США "находятся на новом историческом старте".