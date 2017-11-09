Координатора штаба Навального в Чите отчислили из вуза во время "чистки"

Координатор штаба оппозиционера Алексея Навального в Чите Михаил Файзрахманов пожаловался на незаконное отчисление из вуза. Как сообщил сам активист проекту Радио Свобода "Сибирь.Реалии", его отчислили из магистратуры "во время чистки перед аккредитацией" без предупреждения и объяснений.

По словам Файзрахманова, ему вручили приказ об отчислении 24 октября, хотя сам документ был подписан еще 13 октября. Заведующий кафедрой физики Забайкальского государственного университета Игорь Свешников, по сообщениям одногруппников активиста, впервые объявил о том, что Файзрахманова "надо бы отчислить", 23 октября. Ранее у главы штаба Навального произошел конфликт с заведующим кафедрой, в ходе которого Свешников заявил, что активист "зря митингует", и упомянул протестные акции 26 марта и 12 июня.

В университете отчисление Файзрахманова назвали "чисткой" перед получением аккредитации. Активист считает, что его отчислили незаконно. Он заявил о намерении оспорить решение деканата в суде. В ответ на это декан Андрей Лесков, по словам активиста, ответил: "Будет по-хреновому, если не хочешь по-хорошему". "Сибирь.Реалии" пока не удалось связаться с Лесковым.