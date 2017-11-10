"Разбили морду и очки"

Мировой суд Азовского района Омской области перенес сегодня рассмотрение очередного дела местного водителя Вадима Остапова на 21 ноября. СМИ прозвали его "Омским Мимино": Остапов бесплатно подвозит в город жителей дальних областных деревень. Из-за этого у него возник конфликт с конкурентами – они угрожали сжечь его дом, а потом обратились в Ространснадзор, который в сентябре оштрафовал Остапова "за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии".

Водителю-альтруисту уже выписали два штрафа по 50 тысяч рублей, из-за этого он больше не может арендовать "Газель", на которой возил в город людей из глубинки. Кроме того, штрафы и повышенное внимание властей фактически разрушили семейный бизнес Остаповых – мини-пекарню. Теперь им нечем платить за аренду помещения. Водитель ведет собственный канал на Youtube "Омский Мимино", на котором рассказывает о своей каждодневной жизни – но не ради славы и популярности, а для собственной безопасности.

По словам адвоката Вадима Остапова Артема Мироненко, в результате нового судебного разбирательства водителю грозит очередное административное наказание по ст. 14.1.2, и в результате ему вновь могут выписать штраф в 50 тысяч рублей. Хотя никакой предпринимательской деятельности, по словам юриста, Остапов уже не осуществляет.

После отмены муниципальных маршрутов в деревнях Александровка и Руслановка Остапов арендовал "Газель" для перевозки сотрудников пекарни своей жены. Со временем он стал бесплатно подвозить в город жителей отдаленных деревень, которым требовалось попасть к врачу, у многих стариков не было денег на проезд. Остапов заключил соглашение с администрацией Азовского района и начал перевозить нуждающихся бесплатно – по специальным бесплатным талончикам.

Конкуренты-маршрутчики угрожали Остапову сжечь его дом, прокалывали колесо автомобиля, нападали на него самого. В частности, Остапов рассказывает, что "конкуренты" разбили ему очки. Его на время оставили в покое, когда он стал высаживать пассажиров не у вокзала, а немного поодаль. Сейчас Остапов заявляет, что он будет возить своих соседей, несмотря ни на что.

Вадим Остапов рассказал Радио Свобода о том, что его жизнь после судов и штрафов сильно ухудшилась, но никакой реальной помощи и поддержки после повышенного внимания федеральных СМИ он не получил:

Мне лично позвонил лидер ЛДПР и сказал три слова: "Поговори с моим помощником "

– После того, как обо мне написали, на меня даже обратили внимание политические партии. Мне лично позвонил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, всего три слова, правда, сказал: "Поговори с моим помощником". Потом мне звонит уже лидер ЛДПР в нашем регионе и говорит: "мы такие все хорошие, в желтых пиджаках ходим", и "не нужны тебе никакие адвокаты, я лично у тебя буду на суде". Мы с ним в WhatsApp переписывались, и он мне сказал, что будет меня поддерживать. Пять судебных заседаний прошло – что-то я его не видел.

–​ То есть вся помощь пока – на уровне обещаний?

Я с бабушками лучше в деревне поговорю, от них поддержки больше будет!

– Да, одни обещания. Еще одна большая организация – ОНФ – (Общероссийский народный фронт – РС) – они мне начали звонить, я же знаменитый стал: вышли нам все документы, постановления суда, мы тебе будем помогать. Ладно, я сделал фотографии, все им выслал. А на третьем или четвертом суде я чувствую, что я один просто не могу, меня там грузят, и я решил им позвонить, в этот народный фронт. Говорю: "Вы мне обещали юридическую помощь. Хоть совет мне какой-нибудь дайте". И знаете, что мне ответили? "А у нас в штате нет юристов". Я обалдел! Вот "Россия 1" меня снимала, показали опять меня, опять маленько знаменитый стал, завтра НТВ опять приедет ко мне. В общем, на этой волне опять мне этот ОНФ звонит и интересуется, как мои дела. Я говорю: "У вас же нет юристов! Вам-то какая разница, как мои дела? Вы же сами мне сказали, что юристов нет, о чем мне с вами разговаривать? Я с бабушками лучше в деревне поговорю, от них поддержки больше будет. Вот как я к политике отношусь! Понимаете? Мало кому я верю.

–​ Ну а ваша обычная жизнь изменилась?

Когда читаю слова поддержки в интернете, понимаю, что я прав

– Никак она не изменилась. По крайней мере, у нас в деревне ко мне как относились хорошо, так и относятся. В интернете очень много людей пишут. Когда эти суды, все это происходит, то и настроение, и руки опускаются,. И проблем много, и денег нет. Но когда почитаешь в интернете, как обычные, простые люди, которые меня не знают, пишут такие слова поддержки, прямо ощущаешь силу свою. Я понимаю, что я прав!

–​ Вы проиграли уже два суда, и там нужно выплатить два штрафа по 50 тысяч рублей, и лишились машины... Как это произошло?

– Машина у меня была арендованная, эту "Газель" я брал в аренду, и на ней возил людей, работал. Я к человеку, у которого ее арендовал, устроился работать водителем, у меня есть пекарня, вот наших работников еще нужно перевозить, и позже мы с ним заключили договор аренды. И в нарушение всех этих договоров, без расторжения трудового договора он просто забрал у меня машину и все.

–​ А чем мотивировал?

– Да ничем не мотивировал, просто глаза опускает... Я думаю, скорее всего, ему позвонили, припугнули, потому что очень резко это все сделал.

–​ И на чем вы сейчас работаете?

Сегодня заеду в Руслановку и заберу деда – мне все равно в Омск ехать

– У меня маленькая машинка есть своя личная, "Сузуки", вот на ней я и вожу людей. Вот сегодня звонит мне дедушка из Руслановки, ему надо в Омск, и я все равно туда поеду, поэтому заеду в Руслановку и заберу деда. У нас добраться никуда просто нельзя! Ни в больницу, никуда. У нас фельдшер один на три деревни, и она даже не имеет права выписать рецепт, и если я к ней обращусь, она меня направит или в Азово, или в город.

–​ Вам присудили еще выплатить два штрафа по 50 тысяч рублей, то есть вы должны выплатить 100 тысяч. Вы живете в деревне Трубецкой, Омской области. Какой у вас доход? И как вы выплатите эти 100 тысяч рублей, на которые вас оштрафовали? Это и в городе-то неподъемная сумма, а у вас как это будет?

У меня нет никаких доходов. Пекарню сейчас тоже проверяют

– Нет у меня сейчас никаких таких доходов. Сейчас в связи со всей этой ситуацией я потерял свою основную работу, как водитель, хотя последнее время и с этого не было никакого практически дохода. Но у нас основной доход нашей семье приносила минипекарня, мало, но мы на ней зарабатывали. А сейчас у нас нет работников. Пекарню тоже вовсю проверяют, и я когда на одном из судов об этом сказал, судья говорит: "А причем тут пекарня? Мы сейчас за другое судим". И представитель УГАДН (Управление государственного автодорожного надзора по Омской области, региональное подразделение Ространснадзора – РС), кто против меня это все делает, встает и говорит: "А потому что у него в пекарне у девчонок нет санитарных книжек ни у кого". Я судье говорю: "Откуда этот человек из какой-то дорожной инспекции может знать, что у меня творится в пекарне?"

–​ То есть они пытаются еще разрушить ваш бизнес, получается.

В этом месяце мы даже за аренду не сможем набрать

– Так он уже разрушен! В этом месяце мы за аренду даже не сможем набрать. Вчера был срок аренды, и мы не можем ее заплатить.Вместе со светом это около 40 тысяч в месяц. И помимо 100 тысяч штрафа, там же еще гаишные штрафы. Я просто сбился уже со счета. Меня останавливает инспектор и сразу пишет мне штрафы: тысяча, две и пять. У них там расценки странные. А потом еще этот протокол посылают в суд, и суд еще присуждает 50. Плюс еще гаишники

–​ Как жена относится ко всему этому?

Как я могу с соседей брать деньги?

– Она же моя жена. Конечно, она меня поддерживает, но иногда ругает и говорит: "Зачем тебе это надо было?" Но мы же в деревне живем, и то, что я начал бесплатно людей возить, это моя инициатива, потому что не пустым же мне ездить. Я их постоянно и так возил. Как я могу с соседей брать деньги? Так возил. Про меня даже в местной газетке написали, что я, мол, хорошо поступаю…. А она... ну как женщина она, конечно, недовольна, когда муж не несет денег в дом...

–​ Когда вы только начали людей из деревни подвозить бесплатно, ваши же коллеги-водители начали вам угрожать...

– Вы маленько ошибаетесь. Не водители, а владельцы маршрутов, связанные с одной частной фирмой "Безопасный город". Они у нас полгорода захватили, все маршруты. Потом я узнал, что это, оказывается, некоммерческое партнерство индивидуальных предпринимателей. Точно такие же индивидуальные предприниматели, как и моя жена. И они мне говорил: "Ты обращайся к нам, мы тебе сделаем лицензию, будешь под нашей крышей". Понимаете, как в 90-е годы, бандиты! И как я могу, работник индивидуального предпринимателя, идти к такому же индивидуальному предпринимателю за лицензией? Кто это такие-то, какой-то разрешительный орган что ли?

–​ И когда вы им отказали, что они начали говорить вам?

Морду разбили, очки разбили, начали угрожать семье

– Начали угрожать, бить меня, колеса порезали. Ладно, мне немножко морду разбили, очки разбили, но когда начали угрожать моей семье, когда меня на трассе начали останавливать... Я везу бабушек, социальных, бесплатных по бумажкам, и меня на трассе, вот как в кино, зажимают машиной, угрожают...

–​ А полиция как-то реагирует на это все?

– Сначала не реагировала. Даже не возбудили уголовное дело. Так те же, кто на меня нападал, поняли, что бандитскими методами ничего не добьешься, и начали подавать везде на меня заявление, в прокуратуру подали. Прокуратура меня проверяет, правоустановочные документы, все, и претензий ко мне не имеют, я работаю по закону. Следом эта же контора "Безопасный город" обращается в налоговую инспекцию. Налоговая инспекция тоже проверяет мою деятельность, деятельность моей супруги, и опять претензий нет. И потом они уже обращаются в УГАДН, и вот те уже находят у меня какие-то нарушения.

–​ А что сейчас с этим "Безопасным городом"? Угрозы продолжаются?

– Сейчас нет, сейчас на них заведено уголовное дело – по угрозам, по всем фактам. Результатов пока мы не знаем, но в полицию предоставлены все записи.Я и видеорегистратор купил, чтобы себя как-то обезопасить, чтобы снимать, как на меня нападали. Я не хотел и не хочу быть знаменитым, если честно, но надо как-то себя обезопасить. Ладно, когда мне расколотили машину, это еще ничего, но когда мне стали говорить, что "мы знаем, где ты живешь", они угрожали моей семье, и это уже для меня... Я-то не буду откапывать топор войны, у нас есть закон, мы в этой стране живем, так что защитите меня!

–​ Защищает вас закон в этой стране?

Это было бы смешно, если бы не было так грустно

– Вот первый раз было отказано в возбуждении уголовного дела, и меня даже ни разу не вызывали в полицию. Когда меня проверяли, я все эти сведения им сообщил, и прокуратура нашла повод для возбуждения, передала дело в полицию, и полиция открыла дело. А потом другая прокуратура решила, что это незаконно. Я не знаю, сейчас защищают они меня или нет, какое-то будет решение. Но просто эта фирма "Безопасный город" давила меня бандитскими методами, потом административными методами, а сейчас уже судебными методами. Например, свидетели, которые там выступают, это подставные свидетели, он дают ложные показания. Вот одна свидетельница, помимо того, что она дает ложные показания, она еще пыталась спровоцировать аварию – как-то прыгнула ко мне под колеса. Как это говорят – это было бы смешно, если бы не было так грустно. Чем это кончится – я не знаю.