В Ижевске частично обрушился жилой дом, есть погибшие

В Ижевске обрушился подъезд жилой девятиэтажки. По данным источников агентства "Интерфакс", погибли два человека. По словам представителя МЧС, в доме разрушены 32 квартиры.

В региональном МЧС сообщили, что под завалами может находиться больше людей. Два человек уже были госпитализированы. Их состояние оценивается как средне тяжёлое. Также эвакуированы жильцы из соседнего подъезда.

Предварительная версия произошедшего – взрыв бытового газа. По данным "Интерфакса", в одной из

квартир на верхних этажах могло быть неисправное оборудование. Подъезд рухнул целиком с первого по девятый этаж. На место ЧП выехал глава Удмуртии Александр Бречалов.

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