Мединский осудил спектакль с голым актером

Студенческая постановка одной из мастерских школы-студии МХАТ стала поводом для скандала, в который вмешался в том числе министр культуры Владимир Мединский. Перформанс по пьесе дадаиста Ильи Зданевича, показанный на фестивале студенческих спектаклей "Подиум" учениками мастерской Дмитрия Брусникина, был сорван преподавателем Театрального института имени Щукина Владимиром Поглазовым, который вышел на сцену и потребовал остановить спектакль, заявив, что студенты "втаптывают театр в грязь", сообщает телеграм-канал Super. Одним из поводов стало появление на сцене обнаженного актера, чьи половые органы были прикрыты носком.

Помимо эротических элементов постановки представитель классической школы не оценил и мудреную символику, когда со сцены в зрителей полетели мусорные пакеты. В итоге лютый театровед потребовал остановить спектакль, сообщив, что происходящее попахивает "публичным домом от одного режиссера который сейчас под следствием".

Видеозапись, на которой Владимир Поглазов вмешивается в ход спектакля со словами "Давно мечтал увидеть новое в искусстве", опубликовал в Facebook один из зрителей:

Возмущение преподавателя разделила и часть зрителей. Мнения по поводу того, насколько оправданной была подобная реакция на спектакль, разделились.

Vadim Manukyan

Консервативная школа в лице представителей Щукинского училища восстала против современного взгляда на искусство, представленного на сцене театрального фестиваля "Подиум" студентами Школы-студии МХАТ постановкой "Янко - круль албанскай" по пьесе дадаиста Зданевича. От фразы со сцены "Все мы дети проституток" (а надо сказать, что подобный формат спектакля предполагает прямое общение со зрителями) и закидывания зрительного зала мусорными пакетами с весомым содержимым, один из которых упал поблизости с театральным педагогом Владимиром Поглазовым, у него не выдержали нервы. Сначала он опроверг из зала эту фразу сказав: "Моя мать не такая", а затем он вышел на сцену и начал отчитывать актеров за это непотребство и за эту фразу словами: "Вы же все дети проституток? Импровизируйте!". После этого он покинул зал, а за ним последовала и большая часть студентов Щукинского училища. На разборе полета после спектакля Владимир Поглазов не стеснялся в выражениях и высказал студентам все, что у него накипело по поводу этой постановки

Антонина Уфаева

Молодец. Только сейчас его начнут прессовать «собратья» по театральному цеху. Побольше бы таких Поглазовых.

Андрей Гаркунов

Там вообще дело не в половых органах было. Органы были в конце спекталя. Зрители же ушли с середины еще не успев досмотреть до сцены обнажения. Там просто было мало того что не интересно, ничего не понятно, плохой свет, плохой звук. Так там еще и с публикой стали вести себя вызывающе и совсем не корректно. Я очень люблю и уважаю Кирилла Семеновича но даже он не позволял себе подобных высказываний, если это можно назвать высказыванием. Они пытались запугивать ведром горячей воды, швыряли мешки в зал пластиковые мусорные мешки. При чем один такой мешок кому то нехило прилетел в лицо по моему девушке . В Европе бы могли подать в суд , как причинение вреда здоровью или покушение на здоровье.

Но делали они это неумело. А когда началась заявленная ими в начале импровизация, ведь с самого начала было объявленно о том что зритель может делать все что угодно, дадаизм все таки, и вовсе зажались. Но надо признаться доиграли до конца. Другое дело что стало еще неинтересней. Нет смысла говорить о том чего не видели. Одним словом вся шумиха не из за голого человека, так и скажите в министерстве, не голый человек вынудил педагога вклиниться в игру а потом выйти из зала с еще половиной зрителей, а просто хамское да еще и невнятное общение со зрителем, ведь если хамство это прием то должен делаться открыто и уверенно. Здесь этого не было. А остальные кто остались плевались тоже. Вот даже итальянская делегация призналась что их это не удивило у них такое в театре повсюду но именнр это действие им не понравилось.

Залина Кантемирова

Во время показа спектакля молодых брусникинцев "Янко - круль албанскай" по пьесе дадаиста Зданевича, на сцену с руганью выскочил один из "заслуженных"педагогов Щуки, некий Поглазов, остановил спектакль, по причине "невозможности больше это терпеть", стал хамовато общаться с актерами, после чего покинул зал , а за ним последовала большая часть студентов некогда блистательного ВУЗа. Поверить в реальность происходящего на последующем обсуждении спектакля - вообще было невозможно. В лучших традициях обличительных комсомольских собраний тот же , с позволения сказать, "педагог", сидящий в президиуме,стал высокопарно, естественно, с позиций своего позволяющего-ему-абсолютно-все-даже-хамство опыта говорить, что это "он их еще пожалел", что они , вообще, не актеры, что ничего не понятно, что они оскорбили самое святое- зрителей, а также его маму , женщин, его лично ( это они манифесты читали и бросали в зрителей пустыми пакетами). Но это было не самым страшным. Самым страшным было то, что битком забитый молодыми творческими кадрами зал стал почти истерически , перехватывая друг у друга инициативу высказываться в духе "Как вы посмели оскорбить эту святую сцену своим спектаклем", "Сколько ваши родители платят за то, что вас этому учат", "Вы принесли сюда эту грязь", "Вы оскорбляете зрителя","Вы устроили из сцены пьяный кабак". Господи, средний возраст выступавших был 18-20 лет!!!! Чудовищное мракобесие. Когда на очередной вопль про то, что нет никакого сюжета и ничего непонятно Анна Анатольевна Степанова - педагог ГИТИСа -спросила у вопиющего студента, а знает ли он ,вообще, что такое дадаизм - в президиуме подскочила с места преподавательница Щуки и сказала, что Их студенты знают все. Это было НЕВЕРОЯТНО, ЧУДОВИЩНО и СТРАШНО. А потом они горячо обсуждали это в фойе и на мою фразу, что стоит , все-таки, расширять свои границы, гордые щукинские студенты сказали, что "так можно и до публичного дома расшириться, как у одного режиссера, который сейчас под следствием" Вот тебе и передовая творческая молодежь, доярки, блин, из Хацапетовки

У Владимира Мединского никаких сомнений в том, что голого актера на сцене не должно было быть, не возникло. В комментарии РИА Новости министр культуры заявил:

Я, к счастью, не видел этого, безусловно, гениального спектакля. И вообще когда актеры выходят в таком виде, это говорит о том, что и им, и режиссеру совершенно нечего показать, потому что там речь идет не то что уже о таланте, но о минимальных режиссерских и актерских способностях. Это печально на самом деле. Про этот инцидент я читал в СМИ. Скажу честно, уже запросил объяснение от ректора школы-студии МХАТ. Мне просто интересно, чему там учат детей.

В подобных случаях министерство будет вмешиваться в творческий процесс, сообщает РИА Новости со слов Мединского.

Николай Подосокорский

Голый актер из студенческой постановки "Янко круль албанский" поднял на уши всё министерство культуры. Духовные скрепы Мединского задвигались и заскрежетали, и прославленный доктор исторических наук вынес свой вердикт: "многим "театральным новаторам" необходимо освежить свои понятия о нравственности, потому что то, что зрители высказывают свое возмущение прямо по ходу спектакля, говорит о том, что они ожидают чего-то другого от театра".

В Сети требуют, чтобы Мединский обратил внимание и на другие проявления "безнравственности":

Sergey Fedorov

Подсказываю Мединскому дальнейшее направление борьбы за нравственность: в художественных училищах рисуют обнаженную натуру

Валерий Печейкин

Я бы хотел обратить внимание министра культуры Мединского на ролик с музыкой Чайковского, где демонстрируются ПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ ЦВЕТОВ. Невооруженным взглядом можно увидеть и тычинки и рыльце. С откровенным цинизмом показаны цветоложе и пыльники.

Я не знаю, что еще должно произойти, чтобы мы наконец сказали этому «нет». Цветы — это корневища! Так их дарили в моей юности.

Требую объяснений

Julia Bundina

Министр Средневековой культуры. Надо отдельную должность для него ввести. На министра современной культуры он не тянет. Lost in time.

Nikolay Berman

В России нет половых органов, только силовые.

Lev Oborin

Две этих новости - "Житель Нижнекамска рассказал, что его били полицейские, и покончил с собой" и "Мединского возмутило участие голого актера в постановке школы-студии МХАТ" - хорошо описывают одну и ту же вселенную. В стране, где полицейские вешают на человека 47 угонов, доводят до самоубийства, а потом избивают потерпевших от кражи, чтобы они взяли доведение до самоубийства на себя, министр культуры не может одобрять постановку пьесы футуриста Зданевича столетней давности. Справедливо и обратное.

Руководитель театральной мастерской Школы-студии МХАТ Дмитрий Брусникин не намерен запрещать своим студентам ставить спектакль "Янко - круль албанский", сообщает АГН "Москва:

Просто язык этот не очень понятен Щукинскому училищу, но что делать - пусть образовываются немножко, узнают о том, кто такие эти авторы, что такое обэриуты, дадаизм, пусть узнают о каких-то проблемах, интересуются.

Ректор Щукинского театрального института Евгений Князев сообщил РИА "Новости", что спектакль был доигран до конца, и о конфликте со Школой-студией МХАТ речь не идет:

У нас нет никаких претензий к Школе-студии МХАТ. Просто, у нас в Щукинском училище, и в Вахтанговском театре не принято выходить на сцену в таком виде и тем более сквернословить.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий на требование объяснить Мединскому причины выхода на сцену обнаженного актера пока не ответил.