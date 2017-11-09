"Власть меня подводила к этому шагу"

Обвиняемый по "Болотному делу" Дмитрий Бученков подтвердил информацию о том, что он покинул Россию. В интервью телеканалу "Настоящее время" Бученков сообщил, что находится в Евросоюзе. О какой именно стране идёт речь, он не уточнил, однако отметил, что уже попросил в этом государстве политическое убежище. По словам Бученкова, он уехал из России, поскольку "Болотное дело" носит политический характер, и в отношении него однозначно избрали бы обвинительный приговор.

В четверг Бученков не явился в Замоскворецкий суд Москвы, где должно было состояться очередное заседание по его делу. Представители Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что подсудимый скрылся. Дмитрий Бученков уже полгода находился под домашним арестом, при этом электронного браслета у него не было.

Вот как решение о своем отъезде Дмитрий Бученков объяснил в интервью телеканалу "Настоящее время":

– Весь Болотный процесс носит политический характер. После того как меня освободили под домашний арест, я где-то в течение шести месяцев наблюдал, как этот процесс проходит в отношении меня лично. Я убедился, что несмотря на то, что я отсутствовал на Болотной площади 6 мая 2012 года в Москве, в отношении меня однозначно будет обвинительный приговор, не будет оправдательного приговора. Поэтому я принял решение покинуть Российскую Федерацию.

Власть и вся следственная система меня подводила к этому шагу

​– Сейчас есть новости о том, что ФСИН вас разыскивает. Вы знаете, как это проявляется? Они ходят к вашим родственникам или что-то еще?

– Мне трудно сказать, не знаю. У меня сейчас нет контакта с родственниками, поэтому не знаю, как это происходит.

– Можете рассказать, как вам удалось, находясь под следствием, когда дело в суде дело слушается, пересечь границу, хотя бы в общих чертах?

– Я думаю, не я первый и не последний человек, который это делает в нынешней ситуации, в эпоху, скажем так, жесткого консерватизма, которая наблюдается уже пятый год в российской политике. Поэтому не думаю, что есть смысл уточнять технические детали. Тем более, я бы не хотел подставлять других людей.

– Как вы думаете, следователи вас отпустили? Или это произошло случайно, что вы смогли уехать из России?

– Вы имеете в виду то, что меня после 15 месяцев СИЗО отпустили под домашний арест?

У ФСИН просто не хватало браслетов, поэтому я ходил без браслета

​– Вас отпустили под домашний арест и не надели браслет. Как вы это расцениваете?

– Я думаю, что меня освободили под домашний арест, потому что в российской политике в начале весны 2017 года была такая минутка оттепели. Вы знаете, что в это же время, фактически одновременно, освободили из колонии Ильдара Дадина. Скорее, с этим связано, что меня из СИЗО выпустили под домашний арест после 15 месяцев. А что касается ФСИН, – дело в том, что у ФСИН, конкретно Наро-Фоминского, просто не хватало браслетов, это чисто техническая деталь, поэтому я ходил без браслета. И здесь нужно учесть этот момент.

– Следователи, которые вели ваше уголовное дело и с вами разговаривали, оперативники, как вам кажется, верят в то, что вы виновны?

– У меня создалось такое впечатление, что в начале следствия следователи, скорее, были уверены, что это действительно я, но после того, как среди большого количества видео с Болотной площади я нашел несколько кадров, на которых более четко видно, что это не я, а другой человек, как мне показалось по эмоциям, по реакции следователей, они поняли, что это все-таки не я, но им назад уже нельзя было давать ход.

– Вы можете описать свои планы на жизнь? У вас есть представление, что с вами будет происходить в хотя бы ближайший год?

– В ближайший год, вероятно, я буду решать юридические и бытовые вопросы, чтобы получить окончательно политическое убежище, обосноваться, и дальше уже будет видно.

– Вас мучает мысль, что вам не скоро удастся вернуться на родину? Или вы к этому относитесь спокойно?

– Я спокойно к этому отношусь. Не скажу, что уезжать было достаточно легко психологически, конечно, уезжать не хотелось, но власть и вся следственная система, в общем-то, меня подводила к этому шагу.

Начало процесса над Дмитрием Бученковым, апрель 2017 года

– Вы один из последних возможных узников "болотного дела". Оно завершается?

– Насколько мне известно, в следующем году уже подходят сроки давности. Следствие с формальной точки зрения идет до сих пор, но сейчас я, получается, последний "болотник", в отношении которого идет суд.

– Мой последний вопрос может показаться вам странным, но у вас нет желания позвонить вашему следователю и сказать ему, что с вами все хорошо, и ему до вас не дотянуться?

– Да нет. У меня, знаете, нет никакого злорадства здесь, с одной стороны, а с другой стороны, я думаю, что следователи давно прекрасно знают, что они взяли не того человека, что меня не было на Болотной площади.

Адвокат Дмитрия Бученкова Светлана Сидоркина в беседе с Радио Свобода не исключила, что суд может ходатайствовать об изменении меры пресечения ее подзащитному – с домашнего ареста на заочный арест. Также защитник предположила, что его могут объявить в розыск.

Историка Дмитрия Бученкова задержали в декабре 2015 года, полтора года он находился в следственном изоляторе, а в марте 2017 года его перевели под домашний арест. В мае Замоскворецкий суд начал рассматривать его дело по существу.

Следствие считает, что 6 мая Бученков бил руками и ногами сотрудников полиции, с одного сорвал шлем, а также вместе с другими демонстрантами "переворачивал и уничтожал" туалетные кабинки. Всего ему вменяется шесть эпизодов – это больше, чем у любого другого фигуранта "Болотного дела". Адвокаты Бученкова настаивают: эти действия совершал не их подзащитный, а другой человек, который фигурирует в материалах дела как "Козырек". Адвокат Илья Новиков объявил вознаграждение в размере 250 тысяч рублей за информацию о "Козырьке". Личность этого человека не установлена.

Дмитрий Бученков вину не признавал и настаивал, что на Болотной площади его 6 мая не было: он ездил к родителям на дачу в Нижний Новгород: "На даче мы с отцом чинили крышу, а еще в нашей семье есть такая традиция – на майские праздники мы готовим шашлыки", – рассказывал Бученков. По его словам, в Москву он вернулся только утром 8 мая, а вечером в тот же день улетел в Грецию.

Европейский суд по правам человека ранее рекомендовал российским властям добровольно признать тот факт, что в отношении Бученкова были нарушены его права на свободу и личную неприкосновенность. Правозащитный центр "Мемориал" признал историка политическим заключенным.

Дмитрий Бученков на сегодняшний день является последним фигурантом "Болотного дела". Оно было возбуждено в мае 2012 года, после того как 6 мая оппозиционная акция "Марш миллионов" завершилась столкновениями с полицией. Власти посчитали эти события массовыми беспорядками. К ответственности были привлечены более 30 человек, никто из обвиняемых оправдан не был.