Остановить Путина, его пропаганду и войну!

Американские сенаторы предлагают запретить дистрибьюторам в США включать в свои сети «российский государственный видеоконтент».



В согласованном проекте оборонного бюджета на 2018 год подчеркивается, что дистрибьюторам нельзя передавать контент российских телестанций, если они находятся во владении, финансируются или контролируются правительством России.



Кроме того, в проекте сказано, что дистрибьюторам нельзя сдавать в аренду канал любому лицу, составляющему видеопрограммы, которые также подконтрольны российским властям, сообщает РИА Новости.



Ранее сообщалось, что Пентагон утвердил проект бюджета на 2018 финансовый год.



Согласно документу, власти США выделят 4,6 миллиардов долларов на противодействие российской агрессии в Европе. В проекте бюджета уточняется, что средства будут потрачены на "усиление позиций США в Европе по сдерживанию и защите".



В частности, Украина получит в 2018 году от США 350 миллионов долларов. Эти деньги предназначены на оказание военной помощи стране, в том числе, на летальное оборонительное вооружение.

Тему обсуждают журналист Игорь Яковенко, Москва, военный эксперт Игорь Романенко, Киев, публицист Александр Гольдфарб, Нью-Йорк.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.