Белый дом: встреча Трампа и Путина во Вьетнаме не состоится

Официальная встреча президентов США и России - Дональда Трампа и Владимира Путина - на саммите Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во Вьетнаме 10 ноября не состоится. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По словам Сандерс, расписания обоих президентов не позволяют согласовать время встречи, поэтому она отменена.

В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что согласование встречи продолжается. По его словам, ясности пока нет.

Ранее о возможной встрече с российским лидером на саммите АТЭС во Вьетнаме заявил Дональд Трамп. Он сообщил журналистам, что "хотел бы получить помощь Путина" в урегулировании северокорейского кризиса, а также обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.

Первая встреча президентов России и США состоялась в июле на саммите "Группы двадцати" в Германии. Путин и Трамп общались более двух часов. Основными темами переговоров были Сирия, Украина, ситуация вокруг КНДР, вопросы кибербезопасности и борьбы с терроризмом.