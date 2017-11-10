Бывший советник: "Русские предлагали Трампу интим-услуги в Москве"

Бывший телохранитель и советник президента США Дональда Трампа Кит Шиллер заявил на слушаниях в Комитете по разведке Палаты представителей, что в 2013 году в Москве представители принимающей стороны предлагали отправить в гостиничный номер, где остановился Трамп, пятерых женщин, но американская сторона предложение отклонила.

Донадьд Трамп тогда находился в российской столице в качестве соустроителя конкурса Мисс Вселенная. Свою кандидатуру в президенты США он выдвинул только летом 2015 года, а избран был в ноябре 2016-го.

По словам Шиллера, Трамп, узнав о предложении, рассмеялся. Шиллер тоже воспринял его как шутку. По его словам, сейчас он забыл имя человека, предложившего через него Трампу интим-услуги, но помнит, что тот был связан с певцом Эмином Агаларовым, чей отец Араз — предприниматель, как утверждается, близкий к Кремлю - тоже участвовал в организации конкурса.

В досье, собранном бывшим агентом британской разведки Кристофером Стилом, содержатся скабрезные инсинуации, относящиеся к визиту Трампа в Москву в 2013 году. Ни один из перечисленных в документе "грязных" фактов на сегодня не подтвержден, и сам Трамп их яростно отрицает.

В июне 2016 года общий знакомый Трампа и Агаларовых Роб Голдстоун по просьбе Араза организовал в Нью-Йорке встречу сына Трампа - республиканского кандидата в президенты - с российским юристом Наталией Весельницкой, у которой якобы имелся компромат на кандидата Демократической партии Хиллари Клинтон.

Шиллер долгие годы был доверенным лицом Трампа. В мае он по поручению президента доставил в ФБР письмо об увольнении директора Джеймса Коми. В сентябре Шиллер покинул администрацию.